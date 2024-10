Tiziano Venturini vicepresidente nazionale delle Città del Vino

A Stresa (Piemonte) oggi 27 ottobre l’Associazione nazionale Città del Vino ha rinnovato le sue cariche durante la Convention d’Autunno guidata dal presidente nazionale Angelo Radica. Neo vicepresidente nazionale è stato eletto Tiziano Venturini, vicesindaco di Buttrio e coordinatore delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Venturini come vicepresidente, insieme ad altri tre componenti, rappresenterà la macro area Nord Italia.

Un’elezione, quella di Venturini, che riconosce il grande lavoro di crescita e promozione del sodalizio svolto dal Coordinamento del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino in questi anni.

Sono arrivati anche altri riconoscimenti per l’associazione regionale in ambito nazionale. Maurizio D’Osualdo, vicecoordinatore regionale e vicesindaco di Corno di Rosazzo, è stato riconfermato come componente del Consiglio nazionale delle Città del Vino dove rappresenterà il Friuli Venezia Giulia.

Gianpietro Colecchia è stato eletto nel Consiglio nazionale degli Ambasciatori delle Città del Vino e rappresenterà la regione raccogliendo il testimone dall’ ambasciatore Venanzio Francescutti.

Valter Pezzarini, già presidente delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia (veste nella quale fu fautore del protocollo d’intesa nazionale tra Città del Vino e Unpli) e attuale assessore del Comune di Buttrio, è stato nominato nuovo Ambasciatore delle Città del Vino per il suo importante contributo nel sostegno all’associazione.

Ai lavori a Stresa ha partecipato una ricca delegazione delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, che in regione sono 39 Comuni e 6 Pro Loco attive in alcune di queste cittadine.

Da ricordare come a inizio ottobre il Coordinamento regionale a Dolegna del Collio – ospiti nell’azienda Jermann – aveva svolto il rinnovo cariche. Oltre alla conferma quale coordinatore di Tiziano Venturini, vicesindaco di Buttrio, e quale vicecoordinatore di Maurizio D’Osualdo vicesindaco di Corno di Rosazzo, c’era stata l’elezione nel Coordinamento di Silvia Parmiani vicesindaco di Manzano, Giorgio Cattarin consigliere comunale di Cormòns, Massimo Romita consigliere comunale di Duino Aurisina – Devin Nabrežina, Antonio Deganutti consigliere comunale di Casarsa della Delizia e Giampiero Colecchia Ambasciatore delle Città del Vino. Delegato per i rapporti tra Città del Vino e Pro Loco è stato nominato Antonio Tesolin presidente della Pro Casarsa della Delizia Aps.