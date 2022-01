L’esito della seconda giornata di voto del Presidente della Repubblica.

E dall’urna, nel mare magnum delle schede bianche, quasi a sorpresa, spuntano i loro nomi, che voto dopo voto salgono nel pallottoliere delle preferenze e arrivano fino quasi in vetta. Sono i nomi dei due parlamentari del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo e Ettore Rosato. E la votazione a cui facciamo riferimento è niente meno che quella per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Mentre continua la discussione tra le forze politiche sul nome del successore di Sergio Mattarella, questa sera, seconda giornata di scrutini, ha visto imprimere il successo dei due rappresentanti regionali, ovvero dell’ex governatore di Forza Italia, il carnico Tondo, e dell’attuale vicepresidente della Camera dei deputati, il triestino Rosato.

Hanno totalizzato 17 voti il primo e 14 il secondo. Un risultato lusinghiero, in questo conteggio effimero dominato dalle schede bianche, che vede primeggiare Mattarella con 41 preferenze. Non si sa chi abbia votato i due politici del Friuli Venezia Giulia e sicuramente sono nulle le possibilità di venderli questo giro al Colle, ma è curioso, comunque, notare che oggi i loro nomi spicchino comunque in vetta.

