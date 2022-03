Ultimi giorni sugli sci, tariffe scontate sulle piste del Friuli Venezia Giulia

Sconti sulle piste da sci del Friuli Venezia Giulia.

Per gli ultimi giorni sulle piste da sci in Friuli Venezia Giulia arriva uno sconto del 30 per cento sull’acquisto dello skipass negli impianti che rimarranno aperti dal 28 marzo al 3 aprile, ovvero Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo.

Gli skipass – già in vendita da qualche giorno a tariffa di bassa stagione – saranno acquistabili solo alle casse dei poli e la scontistica non verrà applicata a Sella Nevea, che mantiene il prezzo di bassa stagione senza ulteriori agevolazioni.

PromoTurismoFVG, in considerazione della parziale apertura di piste e impianti che non supererà il 40 per cento per la prossima settimana, ha deciso di avviare la promozione per incentivare le ultime giornate di sci nei tre poli che rimarranno operativi: domenica 27 marzo, come già annunciato, terminano infatti le attività della stagione invernale 2021/22 per Forni di Sopra-Sauris e Sappada.

Sulle tariffe di bassa stagione già entrate in vigore, da lunedì sarà quindi applicato uno sconto del 30 per cento sui ticket giornalieri e plurigiornalieri, ma occorrerà presentarsi alle casse perché la vendita web, dallo stesso giorno, sarà sospesa. Si scierà, come detto, a Tarvisio, Piancavallo e Zoncolan e a disposizione degli appassionati ci saranno solamente alcune piste e impianti, come già annunciato con il piano di razionalizzazione che ha preso il via la scorsa settimana.

Per questo weekend si potrà comunque ancora sciare a Forni, nell’area Varmost (area Davost chiusa), e a Sappada, dove rimarranno aperti lo skilift Creta Forata e la seggiovia Monte Sierra, mentre sabato e domenica si potrà utilizzare anche Pian dei Nidi, Eiben Col dei Mughi. A Piancavallo viene confermata l’apertura parziale del polo fino al 3 aprile, da lunedì rimangono accessibili solo le seggiovie Casere e Busa Grande, Tarvisio per questo weekend rimane operativo quasi al completo, ma da lunedì rimane in funzione solo la telecabina del Lussari. Tutto aperto, per questo fine settimana, sullo Zoncolan, ma da lunedì rimarranno in attività solo Funifor Ravascletto e la seggiovia Valvan (lato Ravascletto chiusa la pista di rientro, lato Sutrio aperte 1,2,4)

Aperto fino al 18 aprile il polo di Sella Nevea, in cui non saranno applicati sconti sulla tariffa di bassa stagione. Prosegue invece la promozione dedicata agli scialpinisti, ovvero una tariffa agevolata a chi desidera raggiungere il percorso sci ai piedi dal Rifugio Gilberti alla Sella Prevala utilizzando la telecabina del Canin, per poi scendere lungo la pista, e sono iniziate le serate skialp in notturna, dalle 17 alle 21.30 con partenza da piazzale Slovenia.

