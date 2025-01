I dati della campagna di vaccinazione antinfluenzale in Friuli Venezia Giulia.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024-2025 in Friuli Venezia Giulia segna un risultato positivo con un incremento di quasi 13.000 dosi rispetto all’anno precedente. Al 28 gennaio 2025, infatti, sono state somministrate 252.206 dosi, registrando un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le vaccinazioni eseguite erano 239.227. Questo incremento di quasi 13.000 persone rappresenta un segno tangibile di una crescente adesione alla campagna di vaccinazione contro l’influenza.

L’azienda regionale per il coordinamento della salute ha sottolineato l’importanza di queste cifre, evidenziando anche il miglioramento nelle adesioni da parte degli over 65. Quest’anno, infatti, il tasso di vaccinazione nella fascia di età più fragile è aumentato del 56%, un dato che supera il 54,8% registrato nel 2023. Un aspetto importante che ha contribuito a questa crescita è stata la possibilità di vaccinarsi non solo negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ma anche in un numero maggiore di farmacie convenzionate, che quest’anno hanno visto un aumento delle vaccinazioni eseguite dell’11% rispetto alla stagione precedente, con un salto impressionante del 126% nelle farmacie convenzionate.

L’influenza in Friuli Venezia Giulia.

Nel confronto con la stagione 2023-2024, quest’anno sono state segnalate solo 5 forme gravi o complicate di influenza, un numero che testimonia come l’intensificazione della campagna vaccinale stia probabilmente contribuendo a contenere i casi più seri. L’epidemia di quest’anno, infatti, sembra avere caratteristiche più simili alle stagioni pre-pandemia, con il picco influenzale stimato tra gennaio e febbraio, a differenza degli anni precedenti in cui l’apice si raggiungeva prima, con un picco pandemico che si manifestava prima della fine dell’anno.

Per monitorare l’andamento dell’epidemia, la Regione pubblica settimanalmente il rapporto sulle sindromi simil-influenzali e i virus respiratori. Secondo l’ultimo report, in Friuli Venezia Giulia l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è di 12,71 casi per 1.000 assistiti, un dato medio se confrontato con la media nazionale di 15,0 casi per 1.000 assistiti.