Nuovi vigili del fuoco in Fvg: 21 allievi si addestrano a Udine

L’addestramento degli allievi dei vigili del fuoco.

Sono 21 gli allievi dei vigili del fuoco residenti in Friuli Venezia Giulia che stanno proseguendo la formazione teorico-pratica al polo didattico regionale di Udine per il 92esimo corso nazionale.

In particolare durante la settimana dall’11 al 15 aprile 2022 gli allievi sono stati impegnati nella formazione basica USAR (Urban Search and Rescue – ricerca e soccorso in ambiente urbano). Il corso che è terminato con gli esami finali si è tenuto per la parte teorica presso la sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Udine mentre la parte pratica è stata svolta presso il “Campo Addestramento Cani da Catastrofe” di Visco (UD) concesso in uso dalla Protezione Civile.

Durante la fase pratica, alla quale ha collaborato anche il Nucleo Cinofilo Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia, gli allievi hanno potuto provare sul campo alcune manovre tipiche della ricerca e soccorso a persone ferite o intrappolate sotto le macerie.

