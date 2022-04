Volevo fare la rockstar, a Gorizia un evento speciale per l’ultima puntata

L’ultima puntata della seconda stagione di Volevo fare la rockstar.

Premiata dal pubblico e osannata dalla critica, la seconda stagione di Volevo fare la rockstar è arrivata alla serata conclusiva che andrà in onda su Rai Due mercoledì 13 aprile. E, come accaduto per la prima stagione, in contemporanea con la messa in onda sul piccolo schermo, l’ultima puntata sarà proiettata anche al Kinemax di piazza Vittoria a Gorizia, nel corso di una serata per ringraziare anche le figure coinvolte che, sul territorio, hanno contribuito alla riuscita della serie, dalle amministrazioni agli enti, dai tecnici e le maestranze passando per le centinaia e centinaia tra comparse e attori locali.

Una piccola celebrazione alla presenza del regista Matteo Oleotto (altre presenze del cast potrebbero essere annunciate a sorpresa nei prossimi giorni), per omaggiare la cittadinanza di Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli, Gradisca e tutti gli altri comuni della regione che, con delle bellissime location, hanno fatto da sfondo alle movimentate vicende della famiglia Mazzuccato.

Al Kinemax di Gorizia la proiezione avrà inizio alle 21 e 40 e i biglietti per la serata saranno in distribuzione gratuita (fino a esaurimento posti) nelle giornate di domenica 10, martedì 12 e mercoledì 13, in orario di apertura del cinema.

Oltre all’importante ritorno d’immagine per il Collio e per l’intera regione, la serie ha portato sul territorio – nelle oltre 90 giornate di ripresa – un indotto economico che si aggira intorno ai 3 milioni di euro e ha impiegato continuativamente sul set 35 professionisti locali (più di metà della troupe totale), senza contare gli oltre 60 attori e le quasi mille comparse del Friuli Venezia Giulia.

“Volevo fare la rockstar” è una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission. La serata di mercoledì è organizzata da PromoTurismoFVG in collaborazione con il Comune di Gorizia e Pepito Produzioni.

