Abio cerca volontari che aiutino i bimbi in ospedale: parte un corso di formazione

L’iniziativa di Abio Udine.

Abio Udine – ODV, l’Associazione per il Bambino In Ospedale, avvierà nei prossimi giorni un nuovo corso di formazione per i volontari. Il primo incontro informativo, obbligatorio, si terrà giovedì 30 novembre, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso il Padiglione 17 dell’Ospedale di Udine ex Tullio, aula C, in via Colugna 44 a Udine.

Abio Udine cerca nuovi volontari che con le loro idee, capacità e disponibilità contribuiscano a

rafforzare ancora di più le linee dell’associazione che da oltre vent’anni garantisce un supporto a bambini e adolescenti nel difficile momento del ricovero presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia e alle loro famiglie.

In occasione della recente inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso pediatrico e degli ambulatori, Abio Udine, grazie alla generosità di Parmalat, Web Industry , Unicredit e al lascito di Monsignor Belfio, ha potuto realizzare coloratissimi arredi e decorazioni per alleviare l’attesa dei bambini e degli adolescenti.

L’associazione ricerca nuovi volontari, per poter offrire ai piccoli e ai giovani amici costretti al

ricovero una presenza giornaliera, determinante per creare un riferimento costante. Per partecipare all’incontro informativo è necessario inviare una e-mail a: formazione@abioudine.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.abioudine.it