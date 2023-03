Insoliti animali da adottare.

Di solito sono cani, gatti, conigli o criceti, ma stavolta no: da adottare ci sono animali più insoliti. Si tratta di una vitellina e di due caproni che cercano famiglia.

L’appello è stato lanciato da Il Sentiero di Ares, una struttura a Carlino che dà rifugio e si prende cura di animali vecchi e malati e si spende per il benessere dei suoi ospiti e delle bestioline in difficoltà. Ovviamente, la richiesta è di trattarli bene e di avere consapevolezza del tipo di animali di cui si parla.

“Cerchiamo adozioni, preferibilmente in regione Friuli Venezia Giulia, per una vitellina e due caproni maschi adulti buonissimi – dice il post -. Vi preghiamo di non segnalarci i vari santuari come noi, perché li conosciamo tutti, ma la nostra intenzione non è andare a caricare ulteriormente realtà come la nostra già oberate di emergenze. Naturalmente per tutti loro la richiesta è che vivano come animali “da compagnia” o in qualche fattoria didattica, senza alcuno sfruttamento. Ovviamente per la piccina è richiesto spazio adeguato, codice aziendale per bovini e consapevolezza che diventerà una mucca e non un cagnolino. Noi siamo a completa disposizione per tutti i consigli ed aiuti nel seguire la sua crescita. Per quanto riguarda i caproni, sono due giovani maschi interi buonissimi, abituati a interagire coi bambini, razza camosciata”.

Il rifugio di Carlino è nato dal un’esperienza personale dei fondatori: quando hanno perso il loro cane, Ares appunto, malato di tumore, gli avevano promesso che l’indomani lo avrebbero portato al mare. “Da quel momento abbiamo deciso di occuparci degli ultimi tra gli ultimi, i cani malati terminali o tanto anziani che nei canili nessuno sceglie. Abbiamo scelto di dar loro una casa, l’amore, il cielo, la libertà e di portarli almeno una volta a vedere il mare. Così Ares potrà rivederlo mille volte negli occhi di ognuno di questi cani“.

Da allora, non solo cani e gatti: al Sentiero di Ares hanno trovato casa cavalli, pecore, conigli. Ad occuparsi di loro sono volontari: ogni giorno donano un po’ del loro tempo per prendersi cura degli ospiti a quattro zampe, dal cibo, alla pulizia, alle passeggiate.