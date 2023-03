L’obiettivo è sfruttare in chiave storica e turistica il forte di Osoppo.

Nuovi lavori al forte di Osoppo: la struttura, infatti, sarà messa in sicurezza con un investimento da 550 mila euro per diversi interventi come quelli sull’illuminazione, il rifacimento del laghetto e la sistemazione del percorso disabili.

La convinzione, infatti, è che il simbolo della cittadina, monumento nazionale, già oggi punto di riferimento per tutta la zona collinare a prealpina del Friuli Venezia Giulia abbia ancora ampi margini per essere ulteriormente valorizzato in chiave storica e turistica.

Se n’è parlato in un incontro tra l’assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, il sindaco e la giunta, durante il quale è stato affrontato anche il tema delle altre opere strategiche per il comune; in particolare è stato fatto il punto sull’esecuzione delle tre rotatorie i cui lavori sono in corso con l’obiettivo di rendere più funzionale e sicura la mobilità: quella di via Cartiera (1.260.000 euro), l’altra in costruzione all’intersezione dell’ex strada provinciale con la strada regionale 463 con relativo collegamento alle scuole (1.300.000 euro) e la terza in piazza Dante (1.425.000 euro). A questi lavori si aggiunge poi la ristrutturazione del centro anziani.

Osoppo, ha sottolineato Zilli, rappresenta un incrocio ideale tra attività produttive, tradizioni, coesione sociale e risorse storiche e naturalistiche, fattori che si contemperano e che le amministrazioni pubbliche stanno promuovendo con azioni coerenti e coordinate.