Bliz Auto continua a crescere: a Udine arriva anche il marchio Citroën

Ampliata la proposta di Bliz Auto sul territorio Udinese, che con il mandato Citroën a Udine, in abbinato a quello esistente Peugeot, consolida ulteriormente la propria presenza, diventando l’unica concessionaria ufficiale per la vendita di vetture Citroën e Peugeot per le province di Udine, Trieste e Gorizia. I Clienti potranno quindi usufruire anche dell’Officina Certificata Citroën per la manutenzione straordinaria e programmata, gomme, revisioni e ricambi.

Crescita davvero ambiziosa per Bliz, che dopo l’acquisizione della fine dello scorso anno delle concessionarie De Bona a Trieste e Gorizia, diventando sulle stesse province l’unica concessionaria ufficiale per i brand FIAT, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth, ha ricevuto il mandato Citroën anche per la provincia di Udine dopo i risultati eccellenti sulle province di Trieste e Gorizia.

Un grande traguardo per andare sempre più incontro al cliente.

“Un grande traguardo per la nostra famiglia che da quarant’anni opera sul territorio del Friuli Venezia Giulia – afferma Andrea Gobbato, socio e responsabile commerciale Bliz. Il trend di espansione degli ultimi anni, che ci vede anche protagonista nel far conoscere al pubblico vetture che vanno incontro alle esigenze di sostenibilità, ci ha fatto evolvere con modalità di vendita nuove, mantenendo sempre saldi i nostri elementi di distintività e di riconoscibilità: fiducia e relazione.”

“La governance dei processi, le competenze e la relazione con il cliente e il territorio sono i fattori chiave che ci permettono di andare incontro al cambiamento in modalità più fluida possibile. Oggi il nostro staff ha una visione chiara e completa delle sfide e delle opportunità che Bliz vuole cogliere sul mercato, con l’obiettivo di mantenere e far crescere il cliente offrendo una suite di servizi che vanno dalla vendita multimarca, al noleggio, ai servizi post-vendita – afferma Riccardo Gobbato – Socio e Responsabile Commerciale Bliz.”

“Con luglio sono già iniziate le collaborazioni con il territorio Udinese, che vede Citroën protagonista negli eventi musicali della Città – afferma Alessandro Cervone Responsabile Marketing di Bliz. Conoscere i clienti, guidare le nuove abitudini, creare esperienza di valore e rispondere alle esigenze in tempo reale sono i mainstream su cui si basa la direzione marketing, che crea costantemente dialogo tra prodotto, cliente e nuovi modelli di vendita.”

Per Bliz non mancano le novità, a breve verranno adeguati e rimodernati gli showroom di Tavagnacco e verrà dato il benvenuto ad un nuovo marchio premium. Oggi le concessionarie Bliz presenti nelle province di Udine, Trieste e Gorizia, sono chiamate sempre di più ad offrire nuove soluzioni di mobilità green integrando coerentemente il canale fisico e digitale. Aderendo a progetti virtuosi ed ambiziosi, anche a Udine è stata attivata la possibilità di noleggiare vetture elettriche per far conoscere la mobilità del futuro; inoltre, per coloro che portano la propria auto nell’officina, Bliz mette a disposizione una vettura elettrica completamente carica.

Bliz Auto: 40 anni al servizio del cliente.

Il Gruppo Bliz, principale interlocutore Stellantis del Friuli Venezia Giulia, è il punto di riferimento dei marchi Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Abarth. L’azienda opera da 40 anni nel mercato automotive ed è presente in regione con diverse sedi dislocate nelle province di Udine, Trieste e Gorizia. Un’offerta al mercato completa, che prevede nuovo, km0, usato, noleggio, service e ricambistica.