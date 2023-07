Omicidio di Pantianicco, i risultati dell’autopsia.

Sarebbe stata uccisa con due coltellate alla schiena Benita Gasparini, l’89enne trovata senza vita nel salotto di casa sua a Pantianicco, in via Percoto, il 19 luglio.

Oggi, infatti, sul corpo della vittima è stata fatta l’autopsia, eseguita dal medico legale Carlo Moreschi: secondo l’esame autoptico, la donna non sarebbe morta subito. I traumi alla testa, invece, sarebbero riconducibili alla caduta conseguente ai fendenti.

Per quanto riguarda la dinamica, l’ipotesi è di un’aggressione rapida mentre l’anziana era di spalle. Il suo corpo è stato trovato attorno alle 10.30 di mercoledì vicino al divano dai familiari, preoccupati perché non rispondeva al telefono. Il coltello utilizzato dall’omicida (proveniente dalla cucina dell’abitazione) è stato trovato sotto il suo corpo.

Per quanto riguarda le indagini, per ora i carabinieri non escludono alcuna ipotesi: a quanto pare, comunque, l’aggressore ha portato via alcune centinaia di euro dal portafoglio della vittima e ha frugato nei cassetti. Nel frattempo, sono stati sequestrati alcuni vestiti dei famigliari e l’auto di un figlio per i necessari rilievi scientifici e per escludere un eventuale coinvolgimento.