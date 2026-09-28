La puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel dedicata alle strutture di Grado e Lignano.

È il Riva Palace Hotel di Grado il vincitore della puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel” dedicata alle strutture ricettive di Grado e Lignano Sabbiadoro. L’albergo guidato da Antonio Borin ha conquistato il primo posto al termine della sfida tra quattro hotel delle due principali località balneari del Friuli Venezia Giulia, chiudendo la gara con 129 punti.



La puntata ha messo a confronto due destinazioni affacciate sulla stessa laguna ma caratterizzate da identità differenti: da una parte Grado, legata al suo centro storico, alla tranquillità e a una clientela tradizionalmente molto affezionata, anche proveniente dall’Austria; dall’altra Lignano Sabbiadoro, località che Ernest Hemingway aveva definito la “Florida d’Italia”, conosciuta per l’offerta turistica, i servizi e l’ampia spiaggia. A sfidarsi davanti allo chef e conduttore Bruno Barbieri sono stati Anna Lucia dell’Hotel Atlantic, Mario del Rossini Resort, Antonio del Riva Palace Hotel e Alberto dell’Hotel Villa Venezia.

I quattro hotel in gara tra Lignano e Grado

Per Lignano Sabbiadoro è sceso in campo l’Hotel Atlantic, quattro stelle sul lungomare gestito da Anna Lucia. La struttura venne realizzata dalla nonna nel 1969 e negli anni è stata trasformata anche grazie alla formazione della titolare, nata e cresciuta a Monaco di Baviera e laureata in Architettura d’Interni. Tra gli elementi distintivi dell’albergo ci sono le nuove Family Room affacciate sulla pineta e ispirate alla fauna del territorio, con ambienti colorati e forme pensate soprattutto per le famiglie. L’hotel dispone inoltre di ristorante, piscina riscaldata e perfino di un menù dedicato alla scelta dei cuscini.



Sempre a Lignano ha partecipato il Rossini Resort, quattro stelle superior di Mario, che lavora nella struttura da 38 anni. L’hotel, a conduzione familiare, conta 45 camere distribuite in tre edifici, con differenti categorie di alloggio. Uno degli elementi più particolari è la penthouse sviluppata su due piani: 70 metri quadrati con una grande terrazza dalla quale si può osservare Lignano e la laguna a 360 gradi.



A Grado la sfida ha visto protagonista il Riva Palace Hotel, struttura quattro stelle aperta nel 2022 e gestita da Antonio insieme ai fratelli. L’albergo appartiene al Borin Group, realtà familiare che comprende anche quattro hotel a Caorle e uno a Trieste. Il Riva Palace dispone di 41 camere e punta molto sulla zona benessere, nella quale trovano spazio bagno turco, docce emozionali, sauna, cabine per i massaggi e una terrazza con due vasche idromassaggio e vista sulla città.



A completare il gruppo c’era l’Hotel Villa Venezia, quattro stelle nel centro di Grado acquistato nel 2017 da Alberto e dalla moglie. La struttura occupa una palazzina Liberty dei primi anni del Novecento che in passato era stata utilizzata come ospedale per bambini ciechi. L’hotel conta 27 camere arredate in stile Biedermeier, ispirato alla tradizione classica viennese, oltre a due suite più moderne recentemente rinnovate e dedicate ai figli del proprietario, Alexander e Johannes.

Le prove e i voti degli albergatori

Come da format del programma, i concorrenti si sono valutati reciprocamente nelle categorie Location, Camera, Colazione, Servizi e Prezzo, prima dell’intervento finale di Bruno Barbieri, chiamato con i propri voti a confermare o modificare la classifica. All’Hotel Atlantic Barbieri ha soggiornato nell’Atlantic Suite, la camera considerata il fiore all’occhiello della struttura. Durante la permanenza è stato messo alla prova anche uno degli elementi caratteristici dell’hotel, il menù dei cuscini.



Mario e Antonio hanno invece sperimentato le attività di animazione proposte per adulti e bambini, mentre Barbieri e Alberto si sono cimentati in una gara di go-kart. Al termine dei voti degli albergatori, l’Atlantic aveva totalizzato 89 punti, ottenendo apprezzamenti soprattutto per la posizione e la vista sul mare, mentre Prezzo e Servizi avevano raccolto valutazioni più contenute.



Al Rossini Resort, Alberto e Antonio hanno partecipato a una lezione di mixology nel cocktail bar della struttura. Bruno Barbieri e Anna Lucia hanno invece provato la spa e, tra le varie aree, anche la stanza del sale. Prima dell’intervento finale dello chef, il Rossini Resort aveva raccolto 85 punti.

Il Riva Palace convince e conquista 96 punti nella prima fase

Al Riva Palace Hotel la sfida si è spostata soprattutto sull’area wellness. Alberto e Anna Lucia hanno provato i servizi dedicati al benessere, anche se durante la prova è emerso un inconveniente: la sauna era spenta. Alberto ha scelto un massaggio cervicale anti-age, mentre Anna Lucia si è sottoposta a un trattamento di riflessologia plantare. Barbieri, insieme a Mario, ha invece lasciato l’albergo per una sessione di pesca sportiva al branzino nella laguna, riuscendo anche a catturare un pesce.



La struttura di Antonio ha concluso questa parte della sfida con 96 punti, il punteggio più alto assegnato dai concorrenti prima dei voti finali di Barbieri. All’Hotel Villa Venezia, invece, uno dei momenti della prova è stato dedicato alla verifica dei cuscini più rigidi, un test che non ha convinto pienamente. Mario e Anna Lucia hanno poi partecipato a un tour guidato in barca nella laguna, mentre Bruno Barbieri e Antonio si sono cimentati al porto di Grado in un corso di avvicinamento alla voga veneziana. Villa Venezia ha così raggiunto 86 punti nella classifica provvisoria.

La classifica finale: Riva Palace primo con 129 punti

Il risultato definitivo è arrivato dopo il confronto tra i quattro albergatori e l’assegnazione dei voti di Bruno Barbieri. Lo chef ha inoltre attribuito il Barbieri Plus da cinque punti all’Hotel Villa Venezia di Alberto, premiando in particolare l’entusiasmo dimostrato dallo staff.



Il bonus non è però bastato per strappare il primo posto al Riva Palace Hotel. La struttura di Antonio ha infatti chiuso la gara con 129 punti, conquistando la vittoria della puntata. Secondo posto per Hotel Villa Venezia di Alberto con 123 punti, seguito dall’Hotel Atlantic di Anna Lucia con 122 punti. Quarta posizione per il Rossini Resort di Mario, con 118 punti.

