Campionato italiano di braccio di ferro, il più forte è un friulano

I risultati del campionato italiano di braccio di ferro.

Pioggia di medaglie sul Friuli dal Campionato italiano di braccio di ferro che si è svolto a Brescia la scorsa domenica, 1° ottobre. Tra i 400 atleti provenienti da tutta Italia, infatti, i nostri rappresentanti si sono fatti valere.

A cominciare dallo storico portabandiera, Giovanni Nimis, che pratica questa disciplina da 28 anni e che si è confermato campione italiano con il braccio destro nella categoria dei 100kg, vincendo così il suo ventunesimo titolo (sommando i titoli di braccio destro e sinistro).

“Questo titolo – ha commentato -, mi ha fatto sudare più di tanti altri per diverse ragioni, era un rientro dopo due anni e mi sentivo un po’ arrugginito. Ma alla fine sono soddisfatto. Sono rimasto piacevolmente colpito dal numero di partecipanti tra le fila degli esordienti. Il nostro sport sta crescendo, ho visto davvero l’inizio di una nuova era”.

Non è l’unico riconoscimento ottenuto dal Friuli: Mykhailo Lunov è arrivato primo con il braccio sinistro e terzo con il destro nella categoria dei 90kg; Mauro Moreno ha ottenuto due primi posti nella categoria Master (atleti oltre i 40 anni di età) +100kg; Marco Vidoni si è piazzato al terzo posto con il braccio sinistro nella categoria Esordienti 85kg.

In Italia la federazione ufficiale è la SBFI (Sezione braccio di ferro Italia), di cui il presidente è il bresciano Rizza Claudio. Il braccio di ferro negli ultimi anni sta ottenendo dei riscontri sempre più rilevanti in termini di partecipanti e di pubblico. Molti ragazzi hanno scoperto l’esistenza di questa disciplina sportiva grazie ai social e ai tanti video di gare e allenamenti che circolano in rete.

Anche in Friuli c’è un gruppo di atleti che si incontra mensilmente per allenarsi e prepararsi al meglio per le sfide future.