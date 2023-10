Denuncia per ricettazione a Gorizia.

Un uomo, cittadino bulgaro, è stato denunciato per ricettazione dal Settore Polizia di Frontiera di Gorizia. L’uomo è stato “beccato” alla barriera autostradale di Villesse, in direzione Slovenia, con merce rubata sul camion.

Durante gli ordinari controlli di retrovalico, nella notte del 18 settembre, gli agenti hanno fermato un furgone Iveco con targa bulgara, con alla guida un uomo di 58 anni. Il mezzo conteneva numerosi contenitori di plastica per liquidi e alcuni elettrodomestici usati che formavano una barriera verticale che impediva la visione della restante parte del vano di carico.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, gli operatori si sono fatti seguire presso la sede di Casa Rossa e hanno perquisito l’automezzo rinvenendo, oltre a dei carrelli industriali, una decina di saldatrici in ottimo stato.

A seguito di approfonditi controlli, è stato accertato che il materiale rinvenuto, celato accuratamente dietro la parete verticale creata ad hoc dal bulgaro, era di proprietà di una ditta di Ferrara che ne aveva denunciato il furto da poche ore.

L’uomo che si trovava alla guida del mezzo è stato indagato in stato di libertà per ricettazione mentre il furgone Iveco e tutto il materiale rinvenuto all’interno del vano di carico è stato sottoposto alla misura del sequestro penale. Le saldatrici e l’altro equipaggiamento industriale, il cui valore è di circa 70.000 euro, sono state prese in consegna, la mattina stessa, dalla ditta denunciante, contattata immediatamente dal personale di frontiera.