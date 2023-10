Furto a Latisana.

Sono entrati in casa e hanno portato via gioielli in oro per circa 6mila euro. Il furto, avvenuto in un’abitazione di Ronchis, è stato messo a segno nei giorni scorsi e denunciato ieri.

A rivolgersi alla locale stazione dei carabinieri, la perpetua: i malviventi, infatti, hanno colpito l’appartamento sopra la parrocchia di Sant’Andrea di Ronchis, dove vive la signora. Sembra che non siano stati rinvenuti segni di effrazione.