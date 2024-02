Serata dei duetti a Sanremo: il coro Artemia con Annalisa.

E’ arrivata la grande serata dei duetti al Festival di Sanremo, uno degli appuntamenti più apprezzati della più amata, criticata, discussa competizione canora nazional-popolare italiana; e su quel palco, proprio stasera, salirà anche un pezzo di Friuli.

Già, perché un’artista in gara (e una che i bookmaker danno tra le favorite per il podio) ha scelto un coro di Torviscosa per l’esibizione nella cover: si tratta del Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa che stasera all’Ariston accompagnerà Annalisa e La Rappresentante di Lista in un’interpretazione di Sweet Dreams, notissimo brano degli Eurythmics. A salire sul palco dell’Ariston saranno 28 ragazze friulane, tra i 17 e i 29 anni: la loro è la seconda esibizione prevista nella scaletta di stasera.

La formazione giovanile di Torviscosa, diretta dal maestro Denis Monte, ha partecipato a concerti, rassegne e festival corali in regione, in Italia e all’estero. Nel suo curriculum, spicca la lunga collaborazione con Elisa, iniziata nel 2010; ed è proprio grazie alla partecipazione al concerto natalizio della cantante monfalconese, registrato al Forum di Assago, che il coro è stato notato da Annalisa.