Culle sempre più vuote in Friuli: nel 2023 un nuovo crollo delle nascite

Ancora in calo le nascite in Friuli.

Una popolazione sempre più vecchia e sempre meno bambini: la fotografia della società del Friuli Venezia Giulia arriva dai nuovi dati Istat che mostrano un calo delle nascite, nel 2023, pari al 4 per cento e superiore alla media italiana, che si ferma al -3,6%.

Su un totale di 1,195 milioni di abitanti, in Fvg l’età media è di 48,4 anni (la seconda più alta, dopo la Liguria), con punte di 48,9 in provincia di Udine. Gli over 65 rappresentano il 27,1 per cento della popolazione (con punte del 28,7 a Trieste) mentre i bambini fino ai 14 anni sono solo l’11,1 per cento (si arriva a 12,3 a Pordenone). Aumenta tra l’altro la speranza di vita, sia per gli uomini sia per le donne: per i primi è pari a 81,1 anni (+0,5 rispetto all’anno precedente), per le seconde tocca quota 85,7 anni (+0,3 rispetto al 2022). Allo stesso tempo, si assiste ad un calo dei decessi dell’8,5 per cento.

Per quanto riguarda il tema delle culle vuote, in Friuli Venezia Giulia nel 2023 sono nati 7mila bambini, con un calo del 4,1% rispetto all’anno precedente (ma con punte a Trieste e Udine rispettivamente di -6,9& e -5,2%). Il numero medio di figli per donna è passato da 1,25 nel 2021 a 1,21 nel 2023, con il “record” positivo di Gorizia (1,42) e quelli negativi di Trieste e Udine (1,13). Il tasso di natalità medio regionale è pari a 5,8 con punte a Gorizia di 6,6 e a Pordenone di 6,4.