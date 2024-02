Si allarga la famiglia dei friulani nel mondo: nascono due nuovi Fogolârs

Due nuovi Fogolars: uno in Brasile e uno alle Canarie.

Cresce la famiglia di Ente Friuli nel Mondo, grazie a due nuovi Fogolars Furlans che porta la quota complessiva a superare i 140: il consiglio direttivo dell’Ente ha infatti approvato la richiesta di adesione del Fogolâr Furlan Canarie, con sede a Tenerife, e del Circolo Friulano da Serra Gaucha, con sede a Bento Gonçalves, nel Rio Grande do Sul in Brasile.

I due sodalizi sono espressione di realtà profondamente diverse: alle Canarie l’istituzione di un nuovo Fogolâr, come seconda sede di quello già attivo dal 2011, è espressione della prima generazione dei nostri corregionali immigrati nell’arcipelago, in Brasile invece è la testimonianza di un attaccamento profondo con il Friuli anche tra i giovani discendenti di quelli che possono essere considerati a pieno titolo tra i grandi pionieri dell’emigrazione friulana nel mondo.

Promosso e presieduto da Giampaolo Cocetta, imprenditore della sanità privata arrivato nell’arcipelago spagnolo dieci anni fa, il Fogolâr Furlan di Tenerife si inserisce sul solco tracciato nel 2011 da Stefano Degano, fondatore del Fogolâr Furlan Canarie con sede nell’isola di Gran Canaria. L’obiettivo dei fondatori è quello di offrire una casa comune ai quasi 500 corregionali residenti stabilmente nella principale delle Isole Canarie.

Costituito a Bento Gonçalves, considerata la capitale brasiliana del vino, il Circolo Friulano da Serra Gaúcha è l’ottavo Fogolâr in Brasile e il quinto dello stato di Rio Grande do Sul, che nel XIX secolo fu tra le grandi mete dell’emigrazione friulana e veneta. La nascita del Circolo è frutto dell’intensa azione di rilancio delle relazioni con le comunità di corregionali in Brasile avviata nel 2022 dall’Ente Friuli nel Mondo, supportata con iniziative finanziate dalla Regione Fvg. Promosso da una cinquantina di soci, il sodalizio è guidato da un direttivo tutto rosa, presieduto da Lisete Furlan Canabarro, discendente da una famiglia originaria di Frisanco.