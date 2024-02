Sanremo, il video di uno dei brani che piace di più è stato girato in Fvg

Il video di Tuta Gold di Mahmood.

Nella settimana in cui impazza il Festival (che piaccia o non piaccia, è trending topic sui social), anche un pezzo di Friuli Venezia Giulia approda a Sanremo: il video di Tuta Gold, brano con cui è in gara Mahmood, è infatti stato girato proprio nella nostra regione.

Per la precisione, nel quartiere di Melara a Trieste, esempio di architettura brutalista progettato tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80 “sotto le teorie socio-architettoniche di Le Corbusier” che comprende quasi 650 appartamenti su una superficie di 89mila metri quadrati.

Il musicista milanese, il cui brano è uno dei più apprezzati ed è stato nella top 5 sia nella prima sia nella seconda serata del Festival, ha infatti scelto il Quadrilatero come ambientazione per il suo videoclip ufficiale (che si può vedere qui: https://www.youtube.com/watch?v=Pz168-XMNIk) e la caratteristica struttura, composta da due corpi a L, è riconoscibile fin dalle prime immagini che ne inquadrano l’insieme. Non è la prima volta che il quartiere viene usato come location di video musicali: era già successo per un brano di Tiziano Ferro e per uno di Piero Pelù.