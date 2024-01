Piste da sci aperte ed eventi in montagna in Friuli.

Dopo il pienone sulle piste degli scorsi giorni, in Friuli Venezia Giulia ci si prepara a un altro weekend di sci nei sei comprensori della regione, dove rimangono aperti tutti gli impianti e i tracciati.

Da Sappada a Tarvisio, a seguito delle nevicate della scorsa settimana, il calo delle temperature che ha permesso di incrementare la produzione di neve artificiale e la preparazione delle piste da parte del personale di PromoTurismoFVG, è tutto pronto per accogliere gli sciatori. Anche gli amanti del fondo avranno a disposizione diversi tracciati a seconda delle località sciistiche, mentre per chi ama la montagna d’inverno non mancheranno animazioni e occasioni di divertimento.

Gli impianti aperti.

A Piancavallo aperti tutti gli impianti e le piste, il bob su rotaia nei week end dalle 13.30 alle 16, il Funk Park, Nevelandia (per slittini e bob), il Palaghiaccio (qui gli orari), il Palasport su richiesta e la ski alp in notturna, il mercoledì dalle 17 alle 21.30, con partenza dalla seggiovia Tremol 1, arrivo alla baita Arneri e rientro lungo la pista Salomon e variante. Aperta anche la pista di fondo Pian Mazzega, percorribile per tre chilometri, l’anello illuminato per 1,5 chilometri il mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30 e, dalle 13.30 alle 16 nei fine settimana, il bob su rotaia.

Sappada-Forni Avoltri: tutto aperto sulle piste di Sappada, così come Nevelandia, l’anello sci di fondo per 3,5 dei 10 chilometri e la pista dei Campioni per 6 chilometri. A Forni Avoltri accessibili il Centro federale Carnia arena Biathlon e la piscina e centro wellness a Piani di Luzza.

Forni di Sopra-Sauris: tutto aperto, tra piste e impianti a Forni di Sopra, tranne la Davost Sud attualmente in preparazione. A Sauris tutto accessibile tranne la pista Zheile. Il Fantasy Park è accessibile nel weekend dalle 10 alle 16 o su prenotazione durante la settimana, il centro sportivo con piscina, il palaghiaccio e la ski alp in notturna sulla pista Varmost 1 aperta il martedì dalle 17 alle 21.30. Per gli appassionati del fondo la pista Tagliamento rimane praticabile per 2,5 degli 11 chilometri.

Ravascletto-Zoncolan: si scia su tutti i tracciati tranne la Variante Zoncolan 2 e la Vecchia Tamai, impianti tutti in funzione. Aperti l’Arena Freestyle, il palaghiaccio, dal venerdì alla domenica, e la ski alp in notturna il giovedì dalle 17 alle 21.30, sulle piste Lavet e Canalone. Anche gli appassionati di fondo potranno divertirsi sulla Giorgio Morassi interamente aperta, sui 3,2 chilometri dei Laghetti Timau e la Pian di Casa, dove sono a disposizione tutti e 23 i chilometri di tracciato e anche in notturna con 1,5 chilometri il martedì e giovedì dalle 18 alle 20. Gli impianti di Pradibosco apriranno sabato 27 e domenica 28 con le piste Clap Piccolo, Skiweg Lavadin e lo skilift, rimangono chiusi campo scuola e tappeto.

A Tarvisio aperti tutti gli impianti e le piste a eccezione della seggiovia Nuova Tarvisio e le piste asservite, impegnate per allenamenti e gare. Fino a domani compreso la Di Prampero rimane chiusa agli appassionati (da monte a valle) per le competizioni di Coppa Europa, mentre da sabato a lunedì si scia solo sulla parte alta del tracciato. Sempre domani sulla Di Prampero rimarrà chiusa anche la notturna, per ripartire venerdì prossimo dalle 20 alle 23. Per gli amanti del fondo a disposizione l’Arena Paruzzi con 5,5 chilometri, Piero di Lenardo con oltre 2 chilometri, aperta tutta l’Alta Saisera (7.5 chilometri), il Laghetto (Passo Pramollo, 4 chilometri) e Gleris con 3 chilometri. Aperti il bob su rotaia e il Fun park dell’Angelo.

A Sella Nevea è tutto aperto tranne la pista Rifugio Cai 2 e rimane ancora inagibile il collegamento con la stazione slovena di Bovec. Per gli amanti del fondo è invece percorribile l’anello Prevala per 2,5 chilometri. Gli scialpinisti avranno a disposizione tutti i giorni la ski alp in Sella Prevala e “Notti a Sella”, la ski alp in notturna aperta il venerdì dalle 17 alle 21 che offrirà

l’opportunità di raggiungere il rifugio Gilberti con partenza dal piazzale Slovenia. Aperto su prenotazione anche il campo di ricerca.

Gli eventi del week end in montagna.

Famiglia, neve, relax, enogastronomia e animazioni in grado di accontentare tutti quanti. A Sappada sono numerosi gli appuntamenti che, grazie a una collaborazione con Ortoteatro, arricchiscono le giornate delle famiglie tra giochi, laboratori manuali, racconta storie per incantare i più piccoli nel grande parco giochi sulla neve, Nevelandia, in compagnia della

mascotte Sappy, e alcuni spettacoli teatrali per volare con la fantasia con burattini e cantastorie.



A Forni di Sopra ci si potrà dilettare con due attività: sabato 27 gennaio per i più adrenalinici l’appuntamento è con l’Arrampicata su ghiaccio per prendere confidenza con l’ice-climbing, accompagnati dalle guide alpine, e tutto quello che serve sono ramponi e piccozza per salire in verticale (ritrovo alle 9 all’infopoint di Forni di Sopra – prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente); domenica 28 gennaio alla ciaspolata di fondovalle mattutina ci si potrà cimentare in una gita con le racchette da neve in compagnia di una guida naturalistica (ritrovo 9.30 all’infopoint di Forni di Sopra, prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente).

A Tarvisio si potrà scegliere tra la ciaspolata ai Prati Oitzinger, in programma martedì 30 gennaio, per immergersi nella foresta millenaria e godere dello spettacolo che regala la Val Saisera (ritrovo alle 14 all’infopoint di Tarvisio), o mercoledì 31 gennaio l’Approccio all’arrampicata su parete artificiale, pensata per bambini e ragazzi per provare la disciplina all’interno del Palazzetto dello Sport sotto la guida dell’istruttore (alle 17, ritrovo all’infopoint di Tarvisio). Per entrambe le attività la prenotazione è obbligatoria.



A Sauris sabato 27 gennaio si può approfondire i segreti della valle del Lumiei con la Caccia al fossile, un concentrato di rarità geologiche in cui la guida Renzo accompagnerà in una avvincente escursione tra i viottoli del centro storico di Sauris di Sopra alla caccia delle tracce degli animali (ore 10 e ritrovo all’Albergo diffuso Sauris) mentre domenica 28 le architetture del Borgo Sauris di Sopra saranno protagoniste nella passeggiata sotto la guida di un professionista (ritrovo alle 10 a Sauris di Sopra, all’Albergo diffuso).

Nei dintorni dello Zoncolan è in calendario la Funny Snow Zoncolan: venerdì 26 gennaio sarà possibile avvicinarsi alla natura attraverso un percorso nel sottobosco del monte, per una facile escursione adatta a tutti con la guida naturalistica che condurrà il gruppo nei sentieri nascosti, immersi nel bianco della neve fresca (ritrovo alle 17:30 alla Baita da Rico – Parcheggio Zoncolan versante di Sutrio).

Sempre in notturna, l’escursione Neve e stelle di martedì 30 gennaio è pensata per immergersi nella natura, in un contesto magico che rigenera corpo e mente. Il percorso è adatto a tutti e si sviluppa attraverso i dolci pendii orientali dello Zoncolan in una passeggiata serale alla luce delle fiaccole e con vista sui paesini della valle del But (ritrovo alle 18.30 alla Baita da Rico – Parcheggio Zoncolan versante di Sutrio). Per le uscite la prenotazione è obbligatoria.

Ad Arta Terme si può approfittare del Bagno di Gong sabato 27 gennaio, attività che consiste in alcune immersioni sonore in grado di generare beneficio per la mente e un effetto rigenerante (ore 17 allo Chalet Gortani, Hotel Gortani Arta Terme). L’escursione Ciaspolata e merenda a Casera Avrint, in programma domenica 28 gennaio, è un percorso sui ramponi tra i prati

e boschi del comune di Verzegnis alla scoperta della Casera Avrint, bivacco con vista sulla sottostante Valle del But (ritrovo: 9.30 Sella Chianzutan SP1 Verzegnis). Per le attività la prenotazione è obbligatoria.

A Piancavallo si può optare per l’escursione con le racchette da neve, alla scoperta del bosco innevato, domenica 28 gennaio, pensata per le famiglie per osservare la natura che si trasforma durante la stagione fredda e carpire i segreti nascosti dalla faggeta in inverno (ritrovo alle 10 alla località “Roncjade”, via Pertini, 4, Piancavallo – prenotazione obbligatoria entro il giorno

precedente).