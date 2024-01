Nuove rotte Ryanair da e per il Trieste Airport.

Ryanair investe sul Friuli Venezia Giulia, non solo con una nuova base, ma anche con nuove rotte, cinque l’esattezza, da e per il Trieste Airport. Una risposta anche alla decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale sugli aeroporti.

Da aprile 2024, quindi, sarà operativa la nuova base “Gamechanger” a Trieste che creerà fino a 600 posti di lavoro (inclusi lavori per piloti, personale di cabina ed ingegneri) a seguito di un investimento di 100 milioni di dollari in un nuovo aeromobile, più efficiente dal punto di vista ambientale. Con la nuova base, ci saranno anche tariffe più basse.

Le nuove rotte Ryanair su Trieste.

Saranno 16 le tratte della compagnia low cost da e per Trieste, di cui cinque nuove: si tratta di quelle già annunciate su Siviglia e Brindisi, cui si aggiungono Berlino, Cracovia e Parigi. Oltre alle nuove tratte, sono confermati i collegamenti per Barcellona, Bari, Bruxelles (da fine marzo), Cagliari (da metà marzo), Catania, Dublino, Londra, Malta, Napoli, Palermo e Valencia.

Per celebrare la sua nuova base di Trieste e 5 nuove rotte per la stagione estiva ‘24, Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da € 19,99 in vendita solo su ryanair.com.

L’occasione per annunciare le novità è stata la presentazione, oggi a Trieste, della nuova base da parte del Ceo di Ryanair Eddie Wilson, il cui obiettivo è di “aumentare il traffico del 50% sull’aeroporto del Fvg con 750mila passeggeri”.

“La scelta di Ryanair di fare di Trieste Airport una delle due nuove basi in Italia con cinque ulteriori rotte – ha detto il governatore Massimiliano Fedriga -, rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo economico e di incoming turistico per il Friuli Venezia Giulia”. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, a fronte di questa rafforzata partnership con il vettore irlandese, l’ambizione – dopo aver raggiunto i 930mila passeggeri nel 2023 (record nella storia dello scalo di Ronchi dei Legionari) – è quella di conseguire nel 2024 il risultato di un milione e 300mila passeggeri l’anno.

“La nostra regione – ha detto Fedriga – con queste nuove rotte diventa un’opzione di scelta per molti cittadini europei e questo è di un’importanza strategica primaria, in quanto senza i collegamenti sarebbe impossibile rendere visitabile e fruibile il territorio con le sue attrazioni naturali e il suo patrimonio artistico e culturale”.

“L’apertura della nuova base Ryanair all’aeroporto del Fvg non è per noi solo un grande traguardo, ma anche un importante punto di partenza: ci consente, infatti, una maggiore flessibilità nella pianificazione dei collegamenti e condizioni di crescita del traffico ancora maggiori – ha concluso l’ad dell’aeroporto, Marco Consalvo -. La nuova base Ryanair avrà un effetto benefico sull’economia della regione in termini di crescita dell’occupazione, favorendo l’accessibilità della regione e l’incremento del turismo“.