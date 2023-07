Tra gli interventi quelli sulla Tresemane e la gronda nord a Pordenone.

Ammontano a 202 milioni di euro le risorse che, attraverso l’assestamento di bilancio, verranno investite sulle opere strategiche del Fvg e di questi 55 milioni di euro serviranno per due importanti strade del Friuli: la Tresemane e la Gronda nord.

“Tra gli interventi più rilevanti – ha detto infatti l’assessore regionale Cristina Amirante -, spicca lo stanziamento di 55 milioni di euro per la realizzazione di due opere molto attese: il primo lotto funzionale della gronda nord di Pordenone, che consentirà di ridurre il traffico pesante sulla Strada statale 13 ‘Pontebbana’ favorendo la circolazione tra il pordenonese e l’udinese, e il finanziamento del primo lotto funzionale della ‘Tresemane’, il cui progetto verrà concordato con il territorio attraverso una serie di incontri specifici”.

Un altro grosso stanziamento, pari a oltre 20 milioni di euro, servirà per la sicurezza stradale, con interventi su numerosi ponti di competenza di Fvg Strade, degli Enti di decentramento regionali e dei Comuni. Altrettanto importante, anche per lo sviluppo turistico, è l’investimento di 23,5 milioni di euro a favore della ciclabilità e delle mobilità ‘lenta’, con 15 milioni per favorire la fruizione del territorio in bicicletta in particolare da Grado a Gorizia.

“In assestamento è stato poi riservato ampio spazio per il patrimonio edilizio scolastico con uno stanziamento di 12,5 milioni di euro – ha detto l’assessore – destinato in particolare ad asili, scuole di competenza degli Enti di decentramento regionale e dei Comuni e istituti paritari, con una misura che punta a mettere in sicurezza ed efficientare i luoghi di studio dei nostri giovani”.

Tra i numerosi stanziamenti rientra, infine, quello da 35 milioni di euro a favore degli enti locali a titolo di contributo per favorire gli investimenti collegati alle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.