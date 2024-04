Il comune di Manzano beneficerà di due nuovi impianti fotovoltaici che verranno realizzati come opere compensative di tre progetti per l’insediamento di impianti promossi da privati che sono stati autorizzati dalla regione di cui uno già operativo e gli altri due in fase di avviamento. Questo risultato è stato possibile grazie ad un impegnativo percorso di concertazione con le società proponenti che hanno garantito la realizzazione delle opere compensative con due convenzioni che sono state recentemente sottoscritte con l’amministrazione comunale.

Gli impianti fotovoltaici.

La prima convenzione prevede la costruzione di un impianto che avrà una potenza di 500 kWp ed è stata sottoscritta con la società Semesteb srl che realizzerà due impianti in località Casali Birri, mentre la seconda è stata firmata con la società Parco Solare Friulano 3 srl che ha appena completato la costruzione di un impianto in prossimità della strada regionale 56. In questo caso l’impianto avrà una potenza di 280 kWp e la sua particolarità sta nel fatto che sarà dotato di un sistema di accumulo con una potenza nominale di 200 kWh, per poter garantire al meglio i flussi di energia elettrica durante i periodi in cui non vi è insolazione come nelle ore notturne.

Complessivamente si tratta quindi di due impianti che potranno fornire una potenza complessiva di 780 kWp e che, per quanto riguarda il primo impianto, potrà essere ulteriormente implementata in quanto tutte le predisposizioni impiantistiche sono state realizzate per incremento fino a 1MWp. Il costo totale delle due realizzazioni è stato stimato in 1.420.000 euro a totale carico delle società che hanno sottoscritto le convenzioni. Da precisare che a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti sono state presentate le relative polizze fideiussorie.

Entrambi gli impianti fotovoltaici verranno realizzati su terreni di proprietà dell’amministrazione comunale e più precisamente nel PIP (piano di insediamenti produttivi), dove vi sono aree ancora disponibili. Gli interventi non avranno nessun onere per il comune di Manzano, in quanto tutto l’iter autorizzativo sarà a carico delle società proponenti così come le opere accessorie quali la recinzione, l’impianto di videosorveglianza, i collegamenti alle cabine elettriche, e gli impianti per il controllo remoto dell’installazione.

L’assessore Venturini: “Un grande risultato anche per le casse comunali”

“Si tratta di due risultati molto significativi per l’amministrazione Furlani – ha affermato l’assessore all’urbanistica Valmore Venturini – anche se devo ammettere che il percorso non è stato facile in quanto dovevamo contemperare sia le direttive della regione che si è posta l’obiettivo di favorire ogni azione volta al potenziamento delle fonti di energia rinnovabile, sia le legittime esigenze del territorio che dovevano necessariamente trovare una compensazione a fronte degli insediamenti autorizzati. La linea di condotta che ci siamo prefissati non è stata quella di richiedere una mera compensazione economica, ma bensì quella di realizzare degli impianti a totale beneficio dell’amministrazione”.

“Il prossimo passo sarà quello di arrivare alla costituzione di una CER (Comunità energetica rinnovabile) che potrà diventare una della più grandi della regione; per conseguire obiettivo – ha proseguito Venturini – abbiamo già avviato una serie di contatti con un Ente che ha già avviato tale progetto. La costituzione di una Comunità energetica rappresenterà un importante ed efficace strumento di lotta alla povertà energetica e di sostegno alle piccole attività economiche insediate sul territorio, ma potrà coinvolgere le famiglie, gli enti territoriali, in quanto l’energia elettriche prodotta da foni rinnovabili potrà essere condivisa fra i diversi soggetti produttori e consumatori. I partecipanti alla Comunità potranno quindi beneficiare di un risparmio sulle proprie bollette usufruendo dell’energia prodotta sul territorio”.