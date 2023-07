Il National Geographic ha dedicato un articolo al Friuli, decantandone le lodi.

Anche il National Geographic decanta le lodi del Friuli Venezia Giulia: la celebre rivista, infatti, ha dedicato un ampio articolo alla nostra regione che viene definita “un’equazione perfetta tra arte, natura e tradizioni locali“.

“Viaggiare in Fvg – continua il pezzo -, significa avere tutto a portata di mano, dai siti Unesco fino al mare e alla montagna, senza farsi mancare deliziose tappe gastronomiche”. Da Udine (“a caccia di storia, arte e un bicchiere di vino”) alla Laguna di Marano (“tra le oniriche acque”) per arrivare alla scoperta della “natura poco addomesticata del Friuli”, l’articolo sintetizza le bellezze storiche e naturalistiche, ma anche la qualità della vita della nostra regione, tanto da citare anche il proverbio in marilenghe “Vin e amîs, un paradîs. E noi – continua la giornalista – come potremmo dargli torto?”.

“Questa regione – riporta il National Geographic -, è in grado di mettere tutti d’accordo, dai viaggiatori perennemente indecisi a quelli che non vogliono perdersi neanche una delle cose da vedere. Infatti, in sessanta minuti, a volte pure meno, è possibile spostarsi tra il mare, la montagna e i silenziosi borghi. Ci si sveglia la mattina, si controlla il meteo e si decide cosa ne sarà della nostra giornata”. Per leggere l’articolo intero: https://bit.ly/3Qk0CRR