Giornata delle Pro Loco, tutti gli eventi in programma in Fvg

Domenica 9 luglio è la giornata nazionale delle Pro Loco: gli eventi in Fvg.

Domenica 9 luglio ricorre la Giornata nazionale delle Pro Loco, con 822 eventi in tutta la penisola. In Friuli Venezia Giulia si svolgeranno oltre una ventina di eventi di celebrazione della ricorrenza promossa dall’Unione nazionale tra le Pro Loco d’Italia (Unpli).

“Un momento per dire grazie – ha commentato Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale Unpli – ai tanti volontari che durante l’anno si impegnano in varie iniziative e che sono il collante delle nostre comunità: infatti sagre, feste e altri appuntamenti sono un forte momento di aggregazione e identità, rafforzano le loro amicizie e creano ponti tra le generazioni”.

“Regione e mondo delle Pro Loco – ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini – hanno scritto insieme delle pagine bellissime: volontariato, mantenimento delle tradizioni e della storia, il welfare. Grazie ai tanti volontari che hanno permesso alla nostra realtà regionale di contraddistinguersi come per esempio con la manifestazione Sapori Pro Loco, che è ormai un’eccellenza nazionale nella splendida cornice di Villa Manin”.

Gli eventi in programma in Fvg.

Vari gli eventi che il 9 luglio (più alcuni i giorni prima o successivi) in Friuli Venezia Giulia si fregeranno del marchio della Giornata nazionale Unpli grazie al lavoro dei volontari delle Pro Loco di tanti paesi. Tra questi la Rievocazione storica di Castelnovo del Friuli, camminata naturalistica Sulle ali della libellula a San Giorgio della Richinvelda, la tappa del Festival mondiale del Folclore giovanile a San Vito al Tagliamento, Sexto Vintage e Sesto ‘nplugged a Sesto al Reghena, Sagra dea Quaia a Prata di Pordenone.

E poi ancora la Sagra Fragole e Lamponi ad Attimis (appena conclusa), uscita in bicicletta Rojal Tour a Reana del Rojale, Fieste dai croz a Bueriis di Magnano in Riviera, Insieme in castelo a Colloredo di Monte Albano, Festival della Birra di Dignano del Friuli, visite guidate alla Riserva naturale del lago di Cornino a Forgaria nel Friuli, Festa d’estate a Montegnacco, Note e parole in rifugio e concerto Odmevi/Echi nelle Valli del Natisone, ScopriResia in Val Resia, Mostra avifauna friulana a Buja, Sagra del gamberi a Saletto di Morsano al Tagliamento, Balonade a Buttrio, Festa del Carmine a San Lorenzo di Sedegliano, mercatino di antiquariato e mostra Frecce tricolori a Venzone. In più il 12 luglio a Villa Manin la presentazione dei progetti realizzati dai partecipanti ai progetti di Servizio civile universale.