In Friuli Venezia Giulia arriva anche il Giro d’Italia di handbike

Il Giro d’Italia di handbike a Monfalcone.

Amanti dello sport, con e senza disabilità, accomunati dalla passione per la “bici a tre ruote”, gareggeranno insieme nella seconda tappa della 14a edizione del Giro d’Italia di handbike che, domenica 12 maggio, farà tappa a Monfalcone.

Un’iniziativa di settore leader in Europa – organizzata da A.S.D. SEO con il contributo del Comune di Monfalcone, della Regione Friuli Venezia Giulia e della BCC Venezia Giulia e supportata dal Comitato Italiano Paralimpico, dal Coni e dalla Federazione Ciclistica Italiana – che ha il duplice obiettivo di promuovere lo sport paralimpico e la valorizzazione del territorio.

I dettagli della gara sono stati svelati ieri mattina dal sindaco, Anna Maria Cisint, insieme all’assessore allo Sport, Fabio Banello, al presidente dell’A.S.D. SEO, Fabio Pennella, al Presidente Federazione Ciclistica Italiana Regionale Stefano Bandolin, alla campionessa paraciclistica vincitrice della 1° tappa a Genova, Katia Aere, al consigliere regionale, Antonio Calligaris, e al Presidente Bcc Venezia Giulia, Carlo Feruglio.

Cisint: “Monfalcone protagonista dello sport inclusivo”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Monfalcone una tappa del Giro Handbike, un’importantissima manifestazione sportiva di respiro internazionale basata sui valori che lo sport trasmette: determinazione, sacrificio, inclusione e che insegna a rialzarsi quando si cade – ha commentato il sindaco Cisint. Abbiamo immediatamente detto di sì a questa opportunità per la nostra città perché è più di un evento, rappresentando anche un modo sano per dare la possibilità agli sportivi di vivere un’esperienza in cui lo sport unisce atleti con disabilità e normodotati, che gareggiano alla pari per contendersi l’agognata maglia rosa”.

“Siamo davvero felici che Monfalcone faccia da cornice a una gara che vede protagonisti atleti di altissimo livello, che rappresentano un esempio per tutti noi di impegno e abnegazione – ha continuato il sindaco Cisint – . Un ringraziamento va quindi a quanti stanno lavorando per realizzare questa importante iniziativa, sia per le risorse umane ed economiche messe in campo che per il gioco di squadra che, ancora una volta, questo territorio ha dimostrato di saper fare. Monfalcone – con il suo patrimonio paesaggistico, storico e culturale – è lieta di accogliere tutti gli sportivi e quanti seguiranno il Giro Handbike”.

Come ribadito anche dal consigliere Antonio Calligaris, la Regione – con in primis il presidente Fedriga e l’assessore allo Sport Mario Anzil – ha fortemente creduto nel progetto, inserendo il contributo di 40.000 euro nella finanziaria 2023 per consentire lo svolgimento della manifestazione.

Il programma e il percorso.

Un circuito di gare da “un’ora e un giro” ideate per promuovere l’inclusione e per offrire agli atleti partecipanti la possibilità di concorrere ad una classifica finale che – analogamente a quanto accade a livello professionistico – dia loro l’opportunità di indossare la “maglia rosa”.

Dopo Genova, quella di Monfalcone sarà la seconda tappa del Giro; città scelta dall’organizzazione del Giro per “il coraggio che ha dimostrato nel rilanciarsi grazie a best practice per rendere la città accessibile alle persone con disabilità”.

Il percorso, con partenza da via Valentinis alle ore 11.00, si snoderà lungo il centro urbano, toccando via Tonzar, via Romana, via Tacitiana, via Matteotti, Viale San Marco, Corso del Popolo, via San Francesco, via Plinio, Via XXV Aprile, Via Giuseppe Parini, via Duca d’Aosta e via Matteotti, per poi rientrare, alle ore 12.15 circa, in via Valentinis.

Le premiazioni si terranno all’interno dell’Area Verde, dove è previsto “un pasta party” per gli atleti e gli accompagnatori a cura dell’A.S.D. Basket de Raza. Durante tutta la gara sarà presente la sezione locale della Croce Rossa Italiana, che ha messo a disposizione personale e mezzi per assistere gli atleti in caso di necessità.

Oltre alla competizione sportiva, il Comune di Monfalcone ha organizzato una serie di iniziative che arricchiranno ulteriormente la gara, con l’obiettivo di promuovere la socialità e far conoscere meglio la città.

Domenica 12 maggio, all’interno dell’Area Verde sarà allestito un villaggio ciclistico ed enogastronomico con stand espositivi di prodotti legati al mondo del ciclismo e paraciclismo e enogastronomici locali;

Dal 9 al 18 maggio, all’interno dell’atrio del Municipio, sarà allestita la mostra itinerante “Vola alto con lo sport”, supportata dalla Regione FVG e dal Coni regionale. Un’esposizione di 30 fotografie scattate da Marco Mantovani, fotografo che segue le nazionali paralimpiche ai mondiali, europei e paralimpiadi. Le fotografie rappresentano atleti di diverse nazionalità impegnati in campionati mondiali, europei o paralimpici in alcune tra le principali discipline esistenti e con varie tipologie di disabilità.

Il Comune di Monfalcone ha inoltre coinvolto gli studenti degli istituti scolastici cittadini con un contest incentrato sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione in ambito sportivo mediante la realizzazione di una fotografia, un testo o una poesia vertente sul tema.