Tamponamento e incendio: l’esercitazione nella galleria Fara

Lunedì 29 aprile dalle ore 20 alle ore 24, lungo la S.R. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina”, è previsto lo svolgimento di un’esercitazione con la finalità di verificare le procedure riportate nella bozza del “Piano temporaneo della gestione delle emergenze della galleria Fara” prima della sua ufficializzazione.

Si tratta della prima esercitazione prevista ed è stato concordato con i Vigili del Fuoco di svolgerla a livello provinciale. Saranno coinvolti operativamente, oltre a FVG Strade e Vigili del Fuoco, anche la Polizia Stradale e il servizio sanitario (NUE, 118 autoambulanze e croce rossa).

L’esercitazione simulerà un tamponamento con un incendio in galleria.

Durante l’esercitazione verrà simulato lo scenario di un incidente stradale con tamponamento e principio di incendio. Riguardo alle ripercussioni sulla viabilità, verrà instituito un senso unico alternato regolato da impianti semaforici, con scambio all’esterno della galleria, dalle 20:00 alle ore 24:00 circa (con un tempo di attesa di circa 12 minuti). Inoltre, in tale lasso temporale, si prevede di chiudere completamente al traffico la galleria, durante la simulazione dell’incendio, per circa 30 minuti (o comunque il meno possibile), orientativamente tra le 21:30 e le 22, garantendo ovviamente il transito in caso di emergenze o di passaggio di mezzi di soccorso. Sarà possibile seguire l’esercitazione dalla cabina 3 (all’uscita della galleria, lato Andreis) mediante schermo che proietterà le immagini delle telecamere.