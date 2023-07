Lutto nel mondo dell’arte del Friuli, addio al pittore Francesco Prestento

Francesco Prestento è scomparso all’età di 99 anni.

Lutto nel mondo dell’arte del Friuli per la scomparsa del pittore Francesco Prestento, morto ieri all’età di 99 anni. Originario di Corno di Rosazzo, grazie alla sua arte si è fatto conoscere anche al di fuori dei confini italiani.

Negli anni è stato protagonista di numerose mostre personali in Italia e all’estero, con le sue opere esposte anche in Australia, negli Stati Uniti e in Argentina, all’interno di mostre collettive itineranti dedicate ai pittori friulani. Collaborò anche con diverse realtà della nostra regione, come la Fiera dei Vini ed altri eventi nella “sua” Corno di Rosazzo. Prestento ha sempre cercato di trasmettere la sua passione per la pittura agli altri ed è stato instancabile nella sua collaborazione con la scuola. Ha lavorato con bambini e ragazzi nelle scuole dell’infanzia e delle elementari, insegnando anche presso l’Università della Terza età di Manzano fino all’ultimo anno scolastico e accademico.

Per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo “Chichi”, così lo chiamavano, non era solo un grande artista, ma anche un grande uomo, una persona straordinaria. La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti coloro che hanno condiviso la sua vita e la sua passione per l’arte.