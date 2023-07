Piccolipalchi ritorna in Carnia con tre appuntamenti per l’estate

Tre spettacoli in Carnia per la rassegna Piccolipalchi.

Piccolipalchi, la rassegna dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedicata alle famiglie, ritorna in Carnia anche in versione estiva con tre appuntamenti all’aperto realizzati in collaborazione con i Comuni del territorio e la Comunità di montagna della Carnia econ il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.

Si parte giovedì 13 luglio (ore 18) nel parco di Palazzo Savoia ad Arta Terme con Lis pantianis e la machine dal timp, spettacolo in friulano con musica dal vivo dedicato ai bambini dai 5 anni. Leo Virgili, Michele Polo e Federico Scridel saranno i protagonisti di una storia originale che parla del difficile rapporto fra le pantegane, esseri ecologicamente virtuosi che credono nell’economia circolare, e gli uomini, disposti a distruggere la diversità senza pensarci due volte. In caso di maltempo l’appuntamento di svolgerà nel salone di Palazzo Savoia.

La rassegna farà poi tappa a Comeglians venerdì 28 luglio con L’acqua magica in scena alle 18 nella piazza San Nicolò – in caso di maltempo nella Sala l’Alpina – per i bambini dai 5 anni in su. Ispirato a una fiaba della tradizione russa raccolta da A.N. Afanasjev e prodotto dalla compagnia La Piccionaia di Vicenza, lo spettacolo coniuga la narrazione diretta e semplice di Annalisa Cracco e la pittura dal vivo di Gianni Franceschini.

Il terzo e ultimo appuntamento è in programma venerdì 4 agosto alle 18 nella Piazzetta Municipio di Forni di Sotto con il teatro in bicicletta di Valerio Gatto Bonanni e Guido Bertorelli della compagnia Semi Volanti di Roma. Altri Mondi Bike Tour è una divulgazione scientifica giocosa con scenografie fatte di bambù, pop up, sculture aeree, strumentini, illustrazioni animate, biciclette che diventano generatori di corrente azionate dal pubblico. Un viaggio sorprendente, rivolto ai bambini dagli 8 anni in su, per mostrare il lato meraviglioso della natura e della scienza. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alla Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra.

“Siamo davvero felici del lavoro che stiamo portando avanti assieme ai Comuni della Carnia e alla Comunità di montagna – commenta il direttore dell’ERT, Alberto Bevilacqua –. Da oltre mezzo secolo con la stagione teatrale di Tolmezzo, con la più recente rassegna della Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra ma anche con una ricchissima attività di teatro per le scuole e la rassegna per le famiglie Piccolipalchi, collaboriamo per promuove le arti sceniche su tutto il territorio della Carnia e per i cittadini di ogni età”.

“La rassegna estiva costituisce un ulteriore tassello della proficua collaborazione instaurata con i Comuni della Carnia e con l’ERT che ha permesso di arricchire i programmi delle diverse vallate con una proposta teatrale diversificata e di qualità – afferma l’assessore alla cultura della Comunità di montagna della Carnia, Luigi Paglione -. Il teatro è luogo di incontro, crescita e scambio di pensieri ed è per questo che auspichiamo che questi appuntamenti, rivolti ai giovani e alle famiglie della Carnia e a coloro che hanno deciso di trascorrere le vacanze nelle nostre montagne, negli anni possano crescere e diventare un appuntamento fisso“.