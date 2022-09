Arrivano tre nuovi comandanti per la Guardia di finanza in Friuli

Nuovi comandati della Guardia di finanza a San Giorgio di Nogaro, Tarvisio e Tolmezzo.

Nei giorni scorsi si sono realizzati gli avvicendamenti al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro e delle Compagnie di Tarvisio e di Tolmezzo. Inoltre, sono giunti a Udine due nuovi ufficiali assegnati, rispettivamente, al Nucleo di polizia economico-finanziaria e al Gruppo del capoluogo friulano.

Al comando del Gruppo di San Giorgio di Nogaro arriva il Maggiore Marcello Pellegrino, che subentra al Tenente Colonnello Massimiliano De Luca, trasferito alla sede di Trieste, dove è stato assegnato al Comando Regionale della Guardia di Finanza. Il Maggiore Pellegrino, 49 anni, è laureato in giurisprudenza presso l’Università di Roma Tor Vergata ed ha conseguito un master in diritto tributario internazionale dell’impresa. Proviene dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, mentre in precedenza ha maturato significative esperienze a Catanzaro, Roma e Prosecco, operando in diversi Reparti del Corpo e presso la Direzione incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.

Il Capitano Antonino Emanuele Schifani ha assunto il comando della Compagnia di Tarvisio, in sostituzione del Capitano Giulia Montagnin, destinata al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano (Roma), sede dei gruppi sportivi “Fiamme Gialle”. Prima di giungere a Tarvisio, il Capitano Schifani ha prestato servizio presso il Gruppo Pronto Impiego di Napoli e la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila.

A Tolmezzo il Tenente Nunzio Iuliucci, 28 anni, ha assunto il comando della Compagnia della Guardia di Finanza, subentrando al Maggiore Paolo Leonarduzzi, trasferito al Gruppo della Guardia di Finanza di Sondrio, quale comandante. Il Tenente Iuliucci è in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine degli studi presso l’Accademia. In precedenza, ha comandato per tre anni la Sezione Operativa del Gruppo Pronto Impiego di Roma, dove è stato impegnato nei principali ambiti operativi e istituzionali del Corpo.

Infine, presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Udine è recentemente giunto il Capitano Andrea D’Alessandro, proveniente da Sondrio, mentre al Gruppo di Udine è stato assegnato il Tenente Matteo Trovero, in arrivo dall’Accademia di Bergamo.