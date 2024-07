Consegnati tre automezzi speciali della Protezione civile alle comunità di Arta Terme, Moimacco e Tavagnacco. Investimento da 1,6 milioni di euro

Cerimonia di consegna, oggi a Palmanova, di tre automezzi speciali della Protezione civile a favore delle comunità di Arta Terme, Moimacco e Tavagnacco per un investimento complessivo pari a 1,6 milioni di euro.

“Quella di oggi non è una semplice consegna di alcuni mezzi alle nostre comunità regionali quanto, invece, il riconoscimento della capacità di un’istituzione di sapersi mettere a disposizione per l’interesse generale della collettività“, ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

“L’amministrazione regionale continuerà a sostenere in maniera fattiva questo importante comparto, che rappresenta per tutto il Friuli Venezia Giulia un fiore all’occhiello e un’organizzazione stimata in tutto il resto del Paese”, ha detto ancora Riccardi.

Non solo tecnologie, ma anche formazione

“L’impegno non sarà solo quello di acquistare mezzi e tecnologie all’avanguardia come nel caso di oggi, ma anche d’investire nella formazione delle risorse umane perché queste possano sempre operare nella massima sicurezza e far crescere quelle competenze che poi risultano essere di vitale importanza nella gestione delle situazioni di emergenza“, ha sottolineato Riccardi.

“Sostenere le municipalità con attrezzature come quelle donate oggi – ha aggiunto l’assessore regionale – significa mettere a disposizione mezzi il cui utilizzo non si ferma al perimetro dei comuni, ma che, invece, è in grado di aiutare un’intera comunità. È un esempio di sussidiarietà che ci auguriamo possa essere trasferito anche in altre realtà, a beneficio di tutta la Regione”.

“Il prossimo step che ci vedrà impegnati sarà quello di continuare con il reclutamento di nuove forze, allargando così le fila a giovani volontari della Protezione civile che sappiano cogliere le sfide di questo strategico settore”.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi

I mezzi consegnati oggi sono tre autocarri Man a due assi con trazione 6×4 da 26 tonnellate ciascuno a pieno carico, la cui base può essere intercambiabile con diverse dotazioni. Il cassone posteriore può, infatti, ospitare un container da 20 piedi o due da 10 piedi oppure una cisterna d’acqua da 6.500 litri.

Tutti e tre i mezzi sono dotati di una gru posteriore con verricello che, all’occorrenza, si può trasformare in una piattaforma aerea con cestello in grado di ospitare due operatori.

Un autocarro è stato consegnato al Comune di Arta Terme ed è al servizio anche delle municipalità di Cavazzo Carnico, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Zuglio e Rigolato; il secondo al Comune di Moimacco (al servizio anche di Prepotto, Stregna, San Leonardo, Grimacco, Drenchia, Savogna, Pulfero, San Pietro al Natisone, Torreano, Faedis, Moimacco e Remanzacco) e il terzo al Comune di Tavagnacco (Pagnacco e sezione Ana di Udine).