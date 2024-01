Pannelli fonoassorbenti lungo l’autostrada A28, interrogazione del consigliere regionale Marco Putto.

Pannelli fonoassorbenti lungo l’autostrada A28, a patto che sia per tutti. E’ questo il senso di un’interrogazione in Regione del consigliere regionale Marco Putto (Patto per l’autonomia-Civica Fvg). “Si apprende che lungo l’autostrada A28 – scrive Putto – è in fase di attuazione il piano di contenimento e abbattimento del rumore anche attraverso il posizionamento di barriere fonoassorbenti lungo la rete di competenza del Friuli Venezia Giulia: un proseguimento del piano avviato nel 2021 sulla base dello studio acustico messo in atto dall’allora Autovie Venete, oggi Autostrade Alto Adriatico“.

“Negli anni – prosegue il consigliere – sono giunte numerose le segnalazioni di cittadini, anche con apposite petizioni e richieste formali, sia nel comune di Azzano Decimo, dalla località Cesena in via Palù, che in quello di Porcia, dalla frazione di Palse in località San Giuseppe. In questi due tratti vi sono abitazioni ubicate a pochi metri dal tracciato autostradale che, ad oggi, non hanno visto l’installazione di barriere fonoassorbenti. Un disagio che permane nel tempo nelle due località, quotidianamente afflitte dal rumore proveniente dai veicoli in transito lungo l’A28″.

“A questo proposito – conclude Putto – ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere la possibilità di accogliere finalmente le richieste dei cittadini di queste due aree, per tutelare le loro case dai rumori più volte segnalati”.