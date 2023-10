Il parco delle Prealpi Giulie si candida a Riserva della Biosfera transfrontaliera

La candidatura del parco delle Prealpi Giulie.

Il Ministero sloveno delle Risorse Naturali e della Pianificazione Territoriale, in accordo con il Comitato Tecnico Nazionale MAB italiano, nei giorni scorsi ha trasmesso al Segretariato MAB UNESCO il dossier di candidatura – realizzato dal Parco Nazionale del Triglav e dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie – per ottenere il riconoscimento MAB UNESCO come Riserva della Biosfera transfrontaliera delle Alpi Giulie.

Il processo di candidatura, iniziato nel dicembre 2022 con un kick-off meeting tenutosi presso il Museo Alpino Sloveno/Slovenski Planinski Muzej di Mojstrana (Kranjska Gora-Slovenia), è stato sviluppato negli ultimi mesi coinvolgendo istituzioni, associazioni e imprese di diversi settori, sia italiane che slovene, in una serie di sei incontri tematici. Durante il percorso, molti stakeholder hanno compreso l’importanza dell’opportunità per l’area delle Alpi Giulie di diventare una riserva della biosfera transfrontaliera e hanno offerto il loro contributo in termini di competenze e stimoli, come testimoniano le 82 lettere di adesione alla candidatura che i Parchi hanno ricevuto e allegato al dossier di candidatura.

Il modulo di candidatura inviato all’Unesco evidenzia le future aree di cooperazione tra le due Riserve nazionali della Biosfera delle Alpi Giulie (che continueranno ad esistere anche in maniera autonoma), attraverso le quali le Alpi Giulie sarebbero in grado di fornire un contributo locale al perseguimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile. In particolare, è stato definito un working plan per la futura Riserva della Biosfera transfrontaliera delle Alpi Giulie, all’interno del quale sono stati raccolti 49 progetti concreti, che saranno sviluppati in futuro attraverso il coinvolgimento delle comunità e degli stakeholders locali. Affinché la Riserva della Biosfera transfrontaliera sia rapidamente operativa, dopo l’auspicato riconoscimento, la sua struttura di governance (che coinvolge i principali enti e organizzazioni dei due territori e un comitato permanente dei due Parchi) è già stata definita nel dossier. L’esito della valutazione del modulo di candidatura è atteso dall’Unesco entro la fine della primavera 2024.

Il Direttore del Parco Nazionale del Triglav, Tit Potočnik, e la Presidente del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Annalisa Di Lenardo, hanno sottolineato che questa candidatura nasce dalla forte amicizia tra le comunità delle Alpi Giulie e che la stessa porterà a sfide importanti che questi territori, uniti, potranno affrontare.

La candidatura delle Alpi Giulie a Riserva Transfrontaliera della Biosfera, pertanto, ribadisce la volontà comune di rafforzare la cooperazione duratura tra le due aree e di andare oltre i confini nazionali. Questo nuovo riconoscimento faciliterà il perseguimento degli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale e culturale, di sviluppo sostenibile e di educazione richiesti dal programma MAB- Man and the Biosphere – dell’Unesco.