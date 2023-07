Supporto gratuito degli psicologi dopo il maltempo in Friuli.

In Friuli, il nubifragio ha distrutto case, auto, campi e aziende, certo, ma le ferite che ha lasciato rischiano di segnare anche l’anima dei friulani: stress, ansia, paura e preoccupazione sono conseguenze “normali” per chi ha perso tutto in poche ore ed è per questo che alcuni psicologi hanno deciso di dare il loro supporto gratuito alla popolazione colpita dal maltempo.

“La situazione di emergenza creatasi a Mortegliano e in numerosi paesi della nostra regione a causa della forte ondata di maltempo della sera e della notte del 24 luglio ha generato anche una situazione di disagio psicologico nelle comunità – spiega l’assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi -. Non poteva essere altrimenti: la paura legata all’evento e l’aver perso tutto in poche ore ha creato una situazione di stress, ansia e preoccupazione nella popolazione, specialmente tra le persone più fragili. In loro aiuto, sotto questo profilo da non trascurare, c’è il supporto dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale”.

L’iniziativa degli psicologi in Friuli.

“In risposta a questa nuova emergenza – spiega infatti l’esponente dell’Esecutivo -, un gruppo di psicologi altamente qualificati e specializzati nel metodo Eye movement desensitization and reprocessing (Emdr) si sta mobilitando per offrire aiuto e supporto alla comunità. Il trauma causato dagli eventi catastrofici può avere un impatto significativo sul benessere delle persone coinvolte e per affrontare questo tipo di conseguenza psicologica, gli psicologi Emdr sono pronti a offrire il loro prezioso contributo“.

Si tratta un approccio psicoterapeutico molto efficace, clinicamente testato e scientificamente dimostrato per essere particolarmente utile nel trattare disturbi correlati a traumi, compresi il disturbo da stress post-traumatico e l’ansia.

“Gli psicologi Emdr sono pronti a offrire gratuitamente il loro intervento alle persone colpite dal maltempo – aggiunge Riccardi -. Saranno predisposti dei punti d’incontro nella zona colpita. Qui i professionisti saranno a disposizione per fornire un supporto specializzato. Gli interventi saranno personalizzati, in base alle esigenze individuali. Saranno offerti in un ambiente sicuro e confidenziale, in stretta sinergia con i medici di medicina generale“.