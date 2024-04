Le visite alla Riserva Biosfera Alpi Giulie sono sempre più inclusive.

Dai ghiaioni dei Rivoli Bianchi di Venzone ai prati di Sella Sant’Agnese, anche le persone con disabilità hanno potuto esplorare un angolo della Riserva della Biosfera Alpi Giulie grazie a delle speciali attrezzature: le visite al parco, infatti, diventano sempre più inclusive.

La “prima prova” è stata fatta il 7 aprile, quando un nutrito gruppo di persone, accompagnati dalle Guide del Parco naturale delle Prealpi Giulie e dai volontari dell’associazione APS Idee di Corsa, hanno dato dimostrazione di come il termine “insieme” possa diventare il valore aggiunto delle esperienze da vivere in natura. Grazie alla sinergia fra Parco ed Associazione è stato possibile coinvolgere anche ragazzi e adulti con disabilità.

Tra i presenti c’erano infatti alcuni giovani del Centro Socio Riabilitativo Educativo (C.S.R.E.) di Codroipo accompagnati dagli educatori della Cooperativa Sociale Universiis, del Modulo Educativo Giovani di Gemona (MEG Gemona), della Un Cîl Seren APS di Gemona e dei gruppi Appartamento “Villa Iris” di Gradiscutta di Varmo e di “Villa Cosmo” di San Daniele; questi ultimi accompagnati dagli operatori della Cooperativa Sociale Itaca.

Grazie a una k-bike dell’Associazione Idee di Corsa e a due Joëlette messe a disposizione dal Comune di Gemona del Friuli è stato possibile coinvolgere nell’attività una ragazza e due ragazzi con disabilità. Proprio in occasioni come queste, che verranno ripetute in futuro, rendono evidente l’importanza di questi mezzi di ausilio. Le Joëlette, lettighe adattate per il trasporto su sentieri di persone con difficoltà motorie, sono state acquistate dal Comune grazie a un contributo regionale nell’ambito di un progetto di inclusione sociale promosso dal CAI di Gemona e dall’Istituto di Istruzione Superiore Magrini Marchetti.

La prima uscita inclusiva dell’anno ha avuto quindi un grande successo per rendere la fruizione della natura più inclusiva e accessibile a tutti. L’esperienza testimonia uno dei primi passaggi concreti della collaborazione fra il Parco delle Prealpi Giulie ed Idee di Corsa, formalizzata pochi giorni fa con una convenzione stipulata al fine di sviluppare iniziative e nuovi progetti sul territorio.

Forte soddisfazione per tale accordo e per l’escursione del 7 aprile è stata manifestata dalla Presidente del Parco Annalisa Di Lenardo che ha sottolineato l’importanza di rendere le aree protette sempre più accoglienti ed ha confermato che la Riserva di biosfera si impegnerà nei prossimi tempi a predisporre ed attuare, in accordo con i Comuni, un programma organico di iniziative nell’ambito dell’inclusività.

Il Presidente dell’associazione APS Idee di Corsa Marcello Bortolotti ha invece evidenziatoquanto sia fondamentale fare rete con le realtà del territorio per riuscire ad andare oltre i limiti che, molto spesso, sono solo nella nostra testa. Già per quest’anno sono infatti in calendario altre proposte per vivere le Prealpi Giulie in maniera inclusiva.

Per rimanere aggiornati si invita a visitare il sito internet www.parcoprealpigiulie.it e i canali Facebook e Instagram del Parco. Per richiedere maggiori informazioni gli uffici dell’ente Parco sono disponibili via email scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it oppure via telefono al n. 0433 53534. Inoltre per conoscere i progetti e le tante iniziative organizzate dall’associazione Idee di corsa è possibile consultare il sito internet https://www.ideedicorsa.it/ e il canale Facebook. I volontari dell’associazione sono disponibili via mail scrivendo a info@ideedicorsa.it.