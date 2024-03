I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: ecco quali sono

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: Ecco dove fare la spesa durante le festività

Saranno davvero pochi i supermercati che resteranno aperti a Pasqua. La stragrande maggioranza dei negozi infatti resterà chiusa mentre in generale, andrà meglio a Pasquetta dove molti apriranno anche se in alcuni casi con orario ridotto.

Aperture a Pasqua: tutti chiusi tranne rarissime eccezioni

A Pasqua, la maggior parte dei supermercati resterà chiusa, con pochissime eccezioni sparse per l’Italia. Esselunga e Lidl chiuderanno completamente, mentre per Conad e Carrefour le aperture saranno a discrezione dei singoli gestori, rendendo fondamentale la verifica delle aperture dei singoli punti vendita. Le catene del gruppo VéGé, Tosano e Decò rimarranno chiuse, ad eccezione dei supermercati Bennet in alcune località turistiche.

Aperture a Pasquetta: Dove fare la spesa il lunedì dell’Angelo

Se Pasqua è caratterizzata da chiusure quasi generalizzate, Pasquetta offre un respiro per coloro che necessitano di fare la spesa. Ecco un elenco delle aperture previste:

Esselunga : Tutti i punti vendita saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00.

: Tutti i punti vendita saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00. Coop : Molti supermercati apriranno per l’intera giornata (dalle 9:00 alle 20:00), mentre alcuni opereranno solo per metà giornata. Il consiglio è di verificare l’apertura di ogni singolo punto.

: Molti supermercati apriranno per l’intera giornata (dalle 9:00 alle 20:00), mentre alcuni opereranno solo per metà giornata. Il consiglio è di verificare l’apertura di ogni singolo punto. Conad : Si consiglia di contattare il punto vendita per verificare gli orari di apertura.

: Si consiglia di contattare il punto vendita per verificare gli orari di apertura. Carrefour : Anche qui, è meglio contattare il punto vendita o controllare il sito web per le informazioni sull’apertura.

: Anche qui, è meglio contattare il punto vendita o controllare il sito web per le informazioni sull’apertura. Lidl : I punti vendita saranno aperti, ma con possibili variazioni negli orari di apertura.

: I punti vendita saranno aperti, ma con possibili variazioni negli orari di apertura. Bennet : Tutti i negozi saranno aperti per l’intera giornata (dalle 9:00 alle 20:00), anche se gli orari potrebbero subire delle variazioni.

: Tutti i negozi saranno aperti per l’intera giornata (dalle 9:00 alle 20:00), anche se gli orari potrebbero subire delle variazioni. Tosano: Tutti i negozi saranno aperti, ma con orario festivo (dalle 9 alle 20)