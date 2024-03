L’auto lasciata dall’uomo sui binari era stata travolta dal treno.

Aveva lasciato la macchina sui binari e ha messo in pericolo la vita di molte persone quando il treno ha travolto il veicolo. L’incidente era avvenuto il 16 ottobre 2022, vicino al passaggio a livello di via dei Prati, nella zona di Baldasseria a Udine. L’uomo, un cittadino tunisino di 42 anni residente in città, è stato condannato nei giorni scorsi a 6 mesi di reclusione, pena sospesa con la condizionale.

La Golf grigia era stata ritrovata abbandonata sui binari con i fari accesi, dopo che l’uomo aveva evidentemente tentato invano di spostarla. Il treno regionale 17326 Trieste-Udine ha poi colpito l’auto, trascinandola decine di metri.

Le indagini hanno evidenziato che l’auto era stata abbandonata in modo irresponsabile dall’uomo, che non era riuscito a spostarla dai binari. Cosa abbia spinto l’uomo ad abbandonare l’auto sui binari resta un mistero, ma l’unica certezza è che quella notte aveva bevuto oltre misura.