Il libro sulle piante del Friuli dell’Università di Udine.

Quindici anni di ricerche per raccogliere in un libro il “mondo vegetale” del Friuli: oggi, 29 settembre, alle 18 nell’auditorium della Regione, verrà infatti presentato il volume “Flora del Friuli Venezia Giulia”, che raccoglie l’elenco aggiornato delle oltre 3000 piante vascolari (Pteridofite e Angiosperme) presenti in regione, con le singole mappe di distribuzione, risultato di 15 anni di ricerche.

L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine e Forum editrice. L’incontro si aprirà con i saluti dei rappresentanti della Regione e del Dipartimento dell’Ateneo friulano. Seguiranno gli interventi di Alessandro Chiarucci, ordinario in Botanica presso l’Università di Bologna e presidente della Società botanica italiana, e di Fabrizio Martini, già ricercatore e docente di botanica evoluzionistica dell’Università di Trieste. Modera Francesco Boscutti, docente di Botanica ambientale e applicata dell’Università di Udine.

“Le conoscenze floristiche – spiega Boscutti, uno degli autori dell’opera – ricoprono un ruolo di grande utilità non solo dal punto di vista culturale ma anche applicativo per la conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici ad essa collegati, anche nell’ottica delle future sfide ambientali dei cambiamenti climatici e dell’antropocene. Il volume – sottolinea Boscutti – evidenzia che l’attenzione per la flora del proprio territorio, stimolata dalla bellezza delle fioriture delle piante spontanee, deve essere accompagnata dalla consapevolezza del suo valore intrinseco e dei vantaggi applicativi che ne derivano da una approfondita conoscenza”.

Si tratta di un’opera a più mani alla quale hanno lavorato, Fabrizio Martini, che l’ha curata, Gianfranco Bertani, Francesco Boscutti, Adriano Bruna, Antonino Danelutto, Roberto Pavan e Claudio Peruzovich.