A Palmanova il raduno di Lagunari e Truppe Anfibie: attesi in 10mila

Il raduno dei Lagunari e Truppe Anfibie a Palmanova.

Dopo la cerimonia a Venezia dell’ottobre scorso, con la simbolica consegna della stecca, si è messa in moto la macchina organizzativa per il passaggio di consegne tra la città di Venezia e quella di Palmanova, in occasione del 15esimo raduno nazionale ALTA – Associazione Lagunari e Truppe Anfibie che si terrà nella città stellata il 21 e 22 settembre 2024 con una preview sabato 14 settembre.

“Abbiamo riunito il Consiglio Nazionale ALTA a Palmanova per prendere contatto con cittadinanza e amministrazione in occasione del prossimo raduno. Un incontro operativo a cui ne seguiranno molti altri nei prossimi mesi. ALTA conta 13.000 tesserati su tutto il territorio nazionale. Nelle prossime settimane inizieranno anche incontri informativi nella varie sezioni, in FVG e Triveneto, fino a quelle in Lombardia e nel centro Italia, per promuovere un’ampia partecipazione delle attività del raduno di settembre”, commenta Pierangelo Zanotti, Presidente Nazionale ALTA.

“Siamo tutti molto riconoscenti ad ALTA per aver scelto Palmanova come sede del raduno e per aver dimostrato il forte legame, anche storico, che lega i lagunari alla nostra città. Poter accoglierli sarà un grande onore. Sarà anche un’ottima occasione per mostrare loro le bellezze della Fortezza, rendendoli testimoni in tutta Italia dell’unicità di Palmanova”, aggiunge il sindaco. Lo scorso anno in Piazza San Marco hanno sfilato oltre un migliaio di partecipanti davanti al Ministro per i Rapporti con il Parlamento e le massime cariche dell’esercito. A Palmanova, sono previsti, tra lagunari, amici, parenti e visitatori, circa 10.000 persone.

Si inizerà sabato 14 settembre con l’inaugurazione della mostra storica ALTA, oltre ad un convegno sui Fanti da Mar. Il clou della manifestazione è prevista per il fine settimana successivo con sabato 21 settembre l’inaugurazione ufficiale, l’apertura del “Villaggio dei Lagunari” con mostre, gadget, stand e punto informazioni, concerti, spettacoli e celebrazioni coinvolgendo anche le scuole. Domenica 22 il giorno della cerimonia con la grande sfilata del reparto militare e delle sezioni ALTA.

I Lagunari, eredi della tradizione dei Fanti da Mar, uno dei più antichi reggimenti dell’esercito italiano, sono inquadrati nella Brigata Pozzuolo di cui fa parte anche il Reggimento Genova Cavalleria 4° di stanza a Palmanova. Il 15° raduno nazionale a Palmanova sarà organizzato ufficialmente dalla sezione di Villa Vicentina dell’A.L.T.A. che gestisce anche il territorio del palmarino.