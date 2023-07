Violento temporale sul Friuli, chicchi di grandine come palline e alberi sulle auto

Ancora temporali e grandinate in Friuli.

E’ stato breve, per fortuna, ma è durato a sufficienza per fare danni: un intenso temporale si è infatti abbattuto questa sera sul Friuli, portando con sé tuoni, violente grandinate, pioggia e vento.

Come si può vedere dalla foto (scattata Pradamano) i chicchi di grandine hanno raggiunto una dimensione notevole, come palline, al punto da aver ammaccato auto e rotto i vetri dei veicoli. Nella zona tra Basiliano e Sclaunicco, un albero si è spezzato, a causa delle raffiche, distruggendo completamente un’automobile. Danni anche alle case e ai tetti, mentre alcune linee elettriche sono saltate.

Il nubifragio ha colpito anche le zone di Pozzuolo del Friuli, Lestizza, Mortegliano, la bassa friulana (Carlino), Udine e nel Pordenonese, dal capoluogo a Sacile, Fontanafredda, San Vito al Tagliamento. Nel Goriziano, invece, l’area più colpita pare essere stata quella del Collio. E secondo il radar dell’Osmer Fvg potrebbe non essere finita: a quanto pare, un’altra potente cella temporalesca starebbe arrivando dal Veneto. L’allerta meteo è prevista fino alla mezzanotte di martedì 25 luglio.

Sono parecchie decine le richieste di soccorso che i comandi Vigili del fuoco di Gorizia, Pordenone e Udine stanno ricevendo a seguito del nubifragio che ha colpito i territori dei tre comandi. Le squadre dei Vigili fuoco disponibili sono tutte impegnate per alberi caduti su autovetture o che bloccano diverse strade, danni ad abitazioni con forti danni a tetti ed alcuni principi d’incendio dovuti a fulmini. Al momento non ci sono segnalazioni di persone ferite. Una squadra del comando Vigili del fuoco di Trieste sta raggiungendo il territorio del comando di Udine per dare supporto ai colleghi friulani.