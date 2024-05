Il grido della piazza di Tolmezzo in difesa della sanità

La manifestazione per la sanità a Tolmezzo

Una piazza gremita e rumorosa, questa mattina, a Tolmezzo per la manifestazione organizzata dai Comitato per la Salute della Montagna e dai sindacati dal titolo ‘La sanità pubblica è di tutti, difendiamola!”. In tanti si sono ritrovati contro il rischio d’impoverimento dell’assistenza nella zona dell’Alto Friuli, ai medici di famiglia che scarseggiano alle liste d’attesa.

“Dal palco di Tolmezzo è arrivata una richiesta precisa – ha spiegato il segretario della federazione provinciale Pd di Udine Luca Braidotti -: rafforzare la sanità pubblica con servizi di prossimità che garantiscano a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica, il diritto a essere curati. La cura è la sanità territoriale che va costruita oggi non nel 2026 e che può funzionare solo se sostenuta da una rete ospedaliera che non può subire ulteriori tagli”.

Anche i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giulia Massolino hanno partecipato alla manifestazione. “Sosteniamo convintamente le istanze avanzate dalle sigle sindacali. Riteniamo sia indispensabile una immediata e decisa inversione di rotta nella gestione del servizio sanitario regionale rispetto alle scelte che sono state fatte negli ultimi anni”, hanno affermato Massolino e Moretuzzo.