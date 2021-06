L’appello al dono del sangue in Fvg.

Domani, 14 giugno, sarà la Giornata internazionale del dono. I donatori, presenza fondamentale e radicata anche in Friuli Venezia Giulia, si sono appellati alla Regione Fvg per trasmettere un messaggio alle nuove generazioni, in particolare, sull’importanza di gesti come questi. E così, lunedì il palazzo del Consiglio regionale sarà illuminato di rosso, su iniziativa del vicepresidente, Stefano Mazzolini, che ha recepito l’istanza dell’Associazione friulana donatori di sangue.

“Ho ritenuto giusto sposare questa causa e invito tutti a donare il sangue – dice Mazzolini -. È un gesto di altruismo che può salvare delle vite, una pratica di civiltà che sta distinguendo il Friuli in Italia, come numeri e partecipazione. Ancora una volta il volontariato, come sempre accade per il nostro territorio, è in prima linea quando si tratta di mettersi a disposizione. Possiamo essere orgogliosi della nostra terra”.

Un gesto, quello di diventare donatori, che può fare del bene agli altri, ma anche a chi lo compie. “Con l’occasione, vengono anche consegnate le analisi del sangue, ed è quindi un buon modo per tenere sotto controllo la propria salute. Donare il sangue – conclude Mazzolini – ha tanti benefici, sotto molteplici punti di vista. Chi può, lo faccia“.

