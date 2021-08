Le elezioni in autunno in 38 Comuni del Fvg.

La corsa è ufficialmente partita e ai nastri di partenza saranno in 98. È questo il numero dei candidati a sindaco nei 38 Comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati alle elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre prossimi. E così, tra chi cerca la riconferma e i volti nuovi, la “battaglia” per salire sulla poltrona di primo cittadino è partita in regione.

Sono 4 i Municipi con oltre 15.000 abitanti, quelli che cioè prevedono un eventuale secondo turno di ballottaggio nel caso nessun candidato ottenga inizialmente il 50% più uno dei voti. La sfida più accesa è a Trieste, dove a contendere la carica all’uscente Roberto Dipiazza ci saranno altri 9 candidati: si tratta di Giorgio Marchesich, Arlon Stok, Franco Bandelli, Ugo Rossi, Riccardo Laterza, Aurora Marconi, Tiziana Cimolino, Francesco Russo e Alessandra Richetti.

Interessante anche la sfida a Pordenone, dove Alessandro Ciriani è a caccia del secondo mandato e dovrà fare i conti con tre sfidanti: tra loro, Anna Ciriani, balzata alle cronache nazionali come “sexy prof”. Entrambi se la dovranno vedere con Giovanni “Gianni” Zanolin e Vitto Claut. Tra i Comuni con oltre 15.000 abitanti ci sono anche Cordenons – dove sono in lizza Andrea Delle Vedove, Paolo Peresson, Gianpaolo Biason e Franco Vampa – e San Vito al Tagliamento, dove la sfida è tra Valerio Delle Fratte, Susi Centis e Alberto Bernava.

E poi, c’è chi correrà contro se stesso, o meglio contro il quorum. Non mancano, infatti, le candidature uniche: è così a Dogna, dove si ripresenta Simone Peruzzi, Resiutta con Francesco Nesich, Sauris con Ermes Petris, Moimacco con Enrico Basaldella e Ronchis con Manfredi Michelutto. Sono tutti primi cittadini uscenti, che cercano ora il bis.

In provincia di Udine sono molte le sfide. Ad Aiello si fronteggiano il giovane Rudi Buset e Roberto Festa, mentre a Bagnaria Arsa sono Elisa Pizzamiglio e Stefano Sanna i candidati a raccogliere l’eredità di Cristiano Tiussi. A Bertiolo, l’uscente Eleonora Viscardis dovrà fare i conti con Mario Virgili, mentre a Comeglians è sfida tra amministratori di lungo corso come Denis Mazzilis e Flavio De Antoni. “Battaglia” a due anche a Drenchia, dove si troveranno di fronte Iurman David e Francesco Romanut, mentre a Latisana i cittadini dovranno scegliere tra Gianluca Galasso, Angelo Valvason e Lanfranco Sette. A Majano i contendenti saranno Patrick Pierre Bortolotti ed Elisa Giulia De Sabbata, mentre a Palazzolo dello Stella la contesa è tra Paolo Miotto e Franco D’Altilia.

Il testimone di Francesco Martines a Palmanova sarà raccolto da uno tra Antonio Di Piazza e Giuseppe Tellini, mentre a Paularo cerca la riconferma Daniele Di Gleria, che troverà però sulla sua strada Mara Plozner e il trentenne Marco Clama. A Porpetto sarà sfida tra Andrea Dri ed Emanuel Nin, a Ruda se la vedranno Franco Lenarduzzi e Riccardo Alessi. A San Giorgio di Nogaro l’ex Pietro Del Frate si “scontrerà” con Massimo Vocchini e Roberta Sartori, mentre a Tarcento l’uscente Mauro Steccati sarà “insidiato” da Walter Tomada e Riccardo Prisciano. Due i contendenti anche a Torreano, con Francesco Pascolini e Monica Pascolini in corsa per la carica di primo cittadino. A Torviscosa, sfida a tre fra Roberto Duz, Marco Turco ed Enrico Monticolo.

In provincia di Pordenone si vota a Castelnovo nel Friuli – gli sfidanti sono Juri Del Toso e Annamaria Tonelli -, a Chions, dove di fronte si troveranno Renato Santin e Roberto Bernava, a Erto e Casso (gli aspiranti sono Antonio Carrara e Deborah Corona). Cittadini alle urne anche a Pinzano al Tagliamento: la scelta è fra un tris di candidati, Erminio Barna, Alessandro Bellio e Giuliano De Biasio. A Pravisdomini è sfida tra Valter Buttignol e Davide Andretta, mentre a San Quirino la contesa è fra Gianni Giugovaz, Guido Scapolan e Mario Arcicasa. Doppio candidato a Vajont (Lavinia Corona e Virgilio Barzan) e Vivaro (Mauro Candido e Gabriele Di Pietro).

In provincia di Gorizia, urne aperte a Grado, dove l’uscente Dario Raugna se la vedrà con Claudio Kovatsch e Maurizio Delbello; si va al voto anche a Moraro, con un tris di contendenti: si tratta di Alberto Pelos, Adriano Colugnat e Lorenzo Donda. Ben quattro i papabili a Romans d’Isonzo: al via ci saranno Michele Calligaris, Stefano Careddu, Francesco Luigi Albasini e Giacomo Cavalli. A San Pier d’Isonzo i rivali dell’ex presidente provinciale Enrico Gherghetta saranno Claudio Bignolin e Riccardo Zandomeni. Uno solo, in provincia di Trieste, il comune al voto oltre al capoluogo: si tratta di Muggia, dove si affronteranno Paolo Polidori, Francesco Bussani, Maurizio Fogar e Roberta Tarlao.

La corsa, per i quasi 100 aspiranti a sindaco dei 38 municipi in Fvg, è partita.

