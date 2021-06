L’assegno unico per i figli in Fvg.

Pronta ad arrivare anche in Friuli Venezia Giulia un’importante misura di sostegno per le famiglie. È l’assegno unico per i figli, con il provvedimento ponte approvato nel tardo pomeriggio di oggi dal Consiglio dei ministri.

Da luglio, il contributo sarà erogato per le famiglie che oggi non hanno accesso a sostegni, ad autonomi e disoccupati, mentre nel 2022 l’aiuto sarà esteso a tutti. Il provvedimento sarà valido fino a dicembre ed è destinato a chi non gode già di assegni familiari.

Ne potranno beneficiare i nuclei con Isee fino a 50mila euro. Variabile l’importo, legato alla situazione economica della famiglia. Quelle con Isee fino a 7.000 euro e almeno tre figli avranno diritto a 217,80 euro mensili. L’importo minimo del sostegno è di 30 euro mensili per le fasce con redditi più alti.

Al beneficio potranno accedere coloro che pagano le tasse in Italia e siano residenti da almeno due anni, ma anche i cittadini Ue, i titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

(Visited 257 times, 257 visits today)