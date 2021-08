Le ispezioni a Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone.

Controlli a tappeto per il reparto N.A.S. dell’Arma dei carabinieri di Udine in tutto il Friuli Venezia Giulia, dove sono stati riscontrati 23 casi in 60 supermercati di irregolarità sulle corrette modalità di operazione di sanificazione ambienti e attrezzature per limitare il contagio da Covid-19.

Nel corso di una campagna nazionale di verifiche per accertamenti i NAS hanno effettuato delle ispezioni su tutto il territorio regionale e hanno rilevato che 8 su 13 supermercati nella provincia di Trieste, 15 esercizi commerciali su 20 a Udine, 5 su 16 sanzionati a Gorizia e 7 su 11 nella provincia di Pordenone non rispettavano le direttive anti-covid. Sono state emesse 33 sanzioni amministrative per una somma totale di 36.620 euro e 2 sanzioni di carattere penale con relativa segnalazione all’autorità giudiziaria, una a Udine e l’altra a Pordenone.

I tamponi al personale.

I Nas non si sono limitati al rispetto dei supermercati per le normative anti-covid. Infatti, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, i carabinieri del reparto operativo hanno eseguito anche 14 tamponi. Nessuno di questi risultato positivo.

(Visited 483 times, 483 visits today)