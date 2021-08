Le sanzioni ai campeggi in Friuli Venezia Giulia.

Due campeggi del Friuli Venezia Giulia sono stati sanzionati per carenze igienico sanitarie. A riscontrarle sono stati i carabinieri del Nas di Udine. Le strutture interessate si trovano una in provincia di Udine, l’altra in quella di Gorizia. In altri due camping delle province di Trieste e Pordenone, inoltre, i Nas hanno contestato irregolarità per quanto riguarda i luoghi di lavoro.

I controlli, nel complesso, hanno riguardato 8 fra camping e villaggi turistici del Fvg, nessuno dei quali è stato chiuso. I controlli sono stati svolti tra il 26 luglio e il 10 agosto. Dopo il 6 di questo mese, inoltre, sono stati effettuati accertamenti sull’obbligo del Green Pass: in questo caso non sono state riscontrate violazioni.

Le verifiche condotte in regione si inseriscono nel contesto dei 724 controlli svolti dai carabinieri Nas in tutta Italia, con 202 violazioni riscontrate e 17 provvedimenti di sequestro o sospensione.

