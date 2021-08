I dati sull’occupazione delle terapie intensive Fvg da malati Covid.

Il Friuli Venezia Giulia è la regione d’Italia con minor occupazione percentuale delle terapie intensive da parte di pazienti Covid. A rivelarlo è il dottor Luca Fusaro, nel suo monitoraggio sull’andamento della pandemia e riferito al periodo 11-17 agosto.

Secondo la sua elaborazione, realizzata con dati del Ministero della Salute e della Protezione civile, in Fvg nelle terapie intensive degli ospedali i posti letto occupati da persone con coronavirus sono pari al 2%. È il dato più basso su scala nazionale – dove la media è del 6,2% -, meglio di Piemonte (2,3%) e Veneto (2,9%).

Con le nuove regole, per scivolare in zona gialla è necessario che l’occupazione in terapia intensiva sia del 10% oppure oltre. Dato che sale al 15% se ci si riferisce all’occupazione di posti letto in area medica, un valore che in Fvg oggi si attesta al 4%. In quest’ultimo caso, la regione non è tra le migliori d’Italia, dato che 11 territori regionali fanno meglio.

Numeri, comunque, confortanti e che, almeno per ora, non fanno intravedere all’orizzonte nessuno stravolgimento.

(Visited 599 times, 599 visits today)