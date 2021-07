L’obbligo di tampone per chi arriva negli aeroporti del Veneto.

In Veneto risalgono i contagi e così arriva l’obbligo di tampone per chi arriva negli aeroporti. A sancirlo è stata un’ordinanza firmata oggi dal governatore della Regione, Luca Zaia.

Si tratta, ha spiegato lo stesso presidente, di una misura precauzionale, dovuta all’incremento dei casi e alla diffusione della temuta variante Delta del Covid. Dovranno sottoporsi a test i passeggeri provenienti da alcuni Paesi considerati a rischio dall’Ecdc (European Centre for Desease Prevention and Control). Nel dettaglio, si tratta di Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria.

Una misura alla quale anche il Friuli Venezia Giulia guarda con attenzione, nell’ipotesi di adottarla in caso di un significativo incremento dei contagi. Il provvedimento, per ora, non riguarda l’aeroporto di Trieste, ma la situazione viene comunque monitorata.

