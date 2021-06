L’ondata di caldo in Fvg.

Il caldo non molla la presa sul Friuli Venezia Giulia. Dopo un martedì già caratterizzato dalle alte temperature, oggi la colonnina di mercurio si è spinta ancora più su.

E così, nel pomeriggio si sono toccati i 30 gradi a Tarvisio e i 32 a Tolmezzo. Molto caldo anche a Cividale, dove la temperatura alle 16 era di 33.6 gradi, e Pordenone, con 33.4. Poco sotto Udine, con 32.7. Più “fresco” al mare: a Lignano registrati 28.9 gradi alle 16, a Grado 27.7.

Se oggi in molte località si boccheggia, domani il quadro non sarà molto diverso. Secondo l’Osmer Arpa Fvg, ci sarà sul Fvg cielo in genere sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile temporale pomeridiano tra i monti, ma forse anche in pianura, dove nel pomeriggio farà molto caldo: previsti picchi di 34 gradi.

