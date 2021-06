Decisi gli orari in vigore in Fvg a partire dal 13 giugno.

Riscoprire l’Italia viaggiando in treno in totale sicurezza. Magari con bici al seguito verso il mare o i monti. È lo spirito che ha mosso Trenitalia, gruppo Fs italiane, nel decidere il nuovo orario estivo al via da domenica 13 giugno 2021.

Confermata l’offerta dei treni regionali.

L’offerta estiva 2021 dei treni regionali in Friuli Venezia Giulia è programmata per soddisfare le esigenze di mobilità di pendolari e turisti. In vigore da domenica 13 giugno, il nuovo orario vede confermati tutti i convogli circolanti in Regione con l’aggiunta di alcune novità, particolarmente gradite a turisti e amanti della bici.

Il cicloturismo è in costante crescita e viene incoraggiato da Trenitalia con i collegamenti Treno+Bici. Quattro nuove carrozze completamente rinnovate e appositamente attrezzate per il trasporto complessivo di 128 bici e dotate di tutti gli accessori necessari agli amanti delle due ruote, varchi di accesso maggiorati, rastrelliere, cinghie di sicurezza e prese di corrente per la ricarica delle biciclette elettriche, saranno in servizio sulle corse maggiormente frequentate

Da Tarvisio a Lignano in treno e bici.

Si chiama, invece, Alpeadria Line ed è il nuovo servizio per l’omonima ciclovia. Tutti i sabati e tutte le domeniche 16 regionali, attrezzati al trasporto bici, circoleranno fra Trieste/Udine e Tarvisio. Tutti i treni avranno almeno 30 posti bici garantiti. Una delle vetture attrezzate al trasporto di 64 bici, sarà in servizio tutti i giorni su sei convogli fra Trieste e Venezia, via Portogruaro. Sempre da domenica 13 verrà attivato il nuovo servizio intermodale treno+bus effettuato in collaborazione tra Trenitalia e Arriva Udine, che collegherà la stazione di Latisana alla località balneare di Lignano Sabbiadoro. La soluzione di viaggio sarà acquistabile su tutti i canali di vendita di Trenitalia con l’emissione di un unico titolo di viaggio per treno e bus. Con 50 corse giornaliere sarà operativo fino all’11 settembre.

Fermate straordinarie delle Frecce.

E anche le Frecce Trenitalia nel periodo estivo effettueranno in Regione fermate aggiuntive nelle stazioni di Latisana e Cervignano per i turisti diretti nelle località balneari di Lignano, Bibione e Grado.

